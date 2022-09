Hugh Jackman incarnera de nouveau Wolverine dans Deadpool 3

Ryan Reynolds en a fait l’annonce mardi sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo où on le voit demander à Hugh Jackman s’il souhaite interpréter Wolverine une fois de plus. L'acteur répond par l’affirmative avant que le logo de Deadpool ne s’affiche à l’écran.

La dernière apparition de Hugh Jackman en tant que Wolverine remonte au film Logan, sorti en 2016. À la fin du long métrage, la mort du personnage devait marquer la fin de ses apparitions cinématographiques. Reste à voir de quelle façon il effectuera son grand retour dans Deadpool 3.

Une série à succès

Shawn Levy, qui a déjà dirigé Ryan Reynolds dans les films L’homme libre (Free Guy) et Adam à travers le temps (The Adam Project), sera le réalisateur de Deadpool 3. Les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont signé les deux premiers titres de la série, écriront également le troisième.

Le personnage de Deadpool a fait sa première apparition dans l’univers des superhéros dans le film X-Men les origines : Wolverine (X-Men Origins: Wolverine) en 2009.

Les deux premiers films de la série sont les titres les plus rentables de la franchise X-Men. L'un sorti en 2016 et l'autre en 2018, ils ont généré plus de 780 millions de dollars américains (un peu plus de 1 milliard de dollars canadiens) à l'échelle mondiale.