Chemin Roxham : un comité fédéral veut lever le voile sur les contrats signés par Ottawa

Plus de transparence pour les dépenses publiques. C'est, en résumé, ce que réclament une majorité de députés fédéraux, membres du comité d'éthique de la Chambre des communes, concernant l'attribution de contrats liés au chemin Roxham.

Après nos révélations sur les factures payées par Ottawa, Radio-Canada a appris que ce comité fédéral se penchera sur le dossier dans les prochains jours.

Plus d'un demi-milliard de dollars ont déjà été utilisés depuis 2017, des ententes ont été renouvelées pour plusieurs années et des contrats ont été signés, parfois sans appel d'offres.

Ces informations ont été vivement dénoncées, tant à Ottawa qu'à Québec, où le chef du Parti québécois a même comparé cette situation au début du scandale des commandites .

Fait rare, les trois partis fédéraux d'opposition se sont associés, à l'initiative du Bloc québécois, pour forcer la tenue de plusieurs audiences, qui pourraient débuter en début de semaine prochaine.

Un minimum de six séances est exigé par ces députés, qui sont majoritaires au sein de ce comité, dans une lettre qui nous a été transmise.

Des questions d'éthique

Les dépenses encourues par le gouvernement fédéral [...] soulèvent des questions éthiques [...] sur le plan du mode d'attribution de contrats par le gouvernement , peut-on lire dans ce document.

Les députés du Bloc québécois, du Parti conservateur du Canada et du Nouveau Parti démocratique, membres de ce comité d'éthique, réclament notamment la divulgation des ententes signées par les entreprises dirigées par Pierre Guay.

Cet homme d'affaires loue plusieurs terrains, à proximité de la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle, aux forces de l'ordre canadiennes pour l'accueil des demandeurs d'asile. Plusieurs millions de dollars lui ont été versés par Ottawa, qui garde cependant sous silence le montant exact.

Parallèlement, Pierre Guay a versé plusieurs milliers de dollars en dons au Parti libéral du Canada et des ententes ont été renouvelées jusqu'en 2027.

C'est légitime de se questionner , clame l'élu bloquiste René Villemure, vice-président de ce comité, qui dénonce l'opacité libérale et des soupçons de conflits d'intérêts .

« Pourquoi ne pas faire preuve de transparence? Je ne vois pas en quoi la sécurité nationale est en péril. C'est un prétexte qui ne tient pas la route. » — Une citation de René Villemure, député du Bloc québécois, vice-président du comité d'éthique

On a construit un poste douanier non officiel pour faire venir des gens de manière irrégulière, mais on met les contrats à l'abri des vérifications , poursuit-il.

Cela a une odeur de corruption , lance de son côté Pierre Paul-Hus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, en confirmant l'appui de son parti à cette étude.

« Le gouvernement libéral a dépensé un montant insensé pour les mesures mises en place au chemin Roxham. » — Une citation de Pierre Paul-Hus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada

Ce comité compte interroger notamment Pierre Guay, le ministre de l'Immigration Sean Fraser, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, ainsi que des représentants de Services publics et approvisionnement Canada (SPAC).

Ce ministère est responsable de la plupart des attributions des contrats fédéraux. Talonnée par les membres des oppositions, mardi en Chambre, la ministre Helena Jaczek avait réédité sa volonté de ne pas rendre public la teneur de ces ententes.

« Divulguer des informations confidentielles des contrats irait à l’encontre des ententes qu’on a avec des fournisseurs. » — Une citation de Helena Jaczek, ministre de SPAC

Plus d'infos réclamées sur un réseau illicite de passeurs

Le comité d'éthique souhaite également obtenir davantage d'informations sur les activités d'un réseau illicite de passeurs qui s'est constitué au fil du temps .

Enquête a dévoilé l'industrie lucrative qui s'est formée aux États-Unis pour transporter des migrants jusqu'au chemin Roxham.