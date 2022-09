Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean de retour avec sa formule originale

L'événement revient à sa formule originale après les dernières éditions qui ont été grandement affectées par la pandémie de COVID-19.

Les stands d’éditeurs avec séances de dédicace et les conférences d’auteurs sont de retour. Plus de 250 autrices et auteurs y sont attendus.

Sylvie Marcoux, la directrice générale du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada

La directrice générale, Sylvie Marcoux, était fébrile à la veille de l’ouverture

On est en montage depuis lundi au centre des congrès. Aujourd’hui c’est l’arrivée des éditeurs qui vont placer les livres et on aura 5300 enfants pour jeudi et vendredi. On est tellement passionnés et fébriles et on a tellement de bons commentaires des lecteurs qui ont hâte de revenir et des auteurs qui vont se revoir enfin. Ce sont des rencontres humaines un salon du livre , a fait valoir Sylvie Marcoux, en entrevue à C’est jamais pareil.

Des spectacles littéraires sont aussi prévus vendredi et samedi au Côté Cour. Les récipiendaires des prix littéraires seront dévoilés jeudi.