Une œuvre monumentale dédiée aux victimes des pensionnats pour Autochtones

Le Musée de la civilisation souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en dévoilant une exposition consacrée à une œuvre percutante de l’artiste Carey Newman, membre des Premières Nations Kwakwaka’wakw et Salish du littoral. Créée en 2015, la Couverture des témoins est une grande installation inspirée d’une courtepointe constituée de plus de 800 morceaux d’histoires.