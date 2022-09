COVID-19 : Québec enregistre 8 nouveaux décès

La santé publique rapporte 1619 hospitalisations, dont 503 en raison de la COVID-19. Il s'agit d'une augmentation de 53 par rapport à la veille.

Du nombre, 34 se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente une augmentation de deux par rapport au précédent bilan quotidien.

Les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) font état de 154 nouveaux malades de la COVID-19 admis à l'hôpital, pour 101 personnes ayant obtenu leur congé.

Au Québec, 1 198 831 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie. Le bilan d'aujourd'hui dénombre 1130 malades supplémentaires.

Au total, 3860 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, qu'ils soient en retrait préventif, en isolement ou en attente de résultats de tests de dépistage. Il s'agit d'une hausse de 121 cas par rapport à la veille.

Le MSSS indique que 13 241 prélèvements ont été effectués le 26 septembre (taux de positivité : 8.5 %).

On rapporte également 291 814 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 244 657 positifs. Hier, 193 tests ont été déclarés, dont 167 positifs.

Sur le plan de la vaccination, 23 392 doses supplémentaires ont été administrées, portant le total à 21 217 314 doses administrées au Québec.

Le nombre de cas rapportés chaque jour dans le bilan est largement sous-estimé, puisque les tests PCR sont limités pour la population. Le nombre de nouveaux cas quotidiens estimés entre le 19 et le 25 septembre oscille entre 17 000 et 22 000, soit entre 120 000 et 155 000 cas pour cette semaine.

L' INSPQ estime que c'est une légère baisse, comparativement à la semaine précédente. Ceci est relativement stable par rapport à la semaine précédente.