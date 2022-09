Projet de fondation pour développer le pourtour du mont Sainte-Anne

L’organisme à but non lucratif qui aspire à gérer les activités récréotouristiques sur le pourtour du mont Sainte-Anne veut mettre sur pied une fondation pour l’aider à financer la réalisation de son plan de développement.

L’ OBNL Centre plein air Mont-Sainte-Anne a été créé l’an dernier après que le gouvernement du Québec eut annoncé son intention de reprendre la propriété des terrains du pourtour de la montagne qui n’ont pas été acquis.

La reprise des droits de propriété superficiaire pour ces terrains périphériques, qui appartiennent à la station Mont-Sainte-Anne, fait l’objet d’un litige avec la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Prise en charge souhaitée

Le Centre plein Mont-Sainte-Anne fait le pari que Québec, par l'entremise de la Sépaq , va réussir à reprendre ces terrains, où sont pratiquées les activités de ski de fond, de vélo de montagne et de camping, notamment.

L’ OBNL se voit comme l’acteur de prédilection pour assurer la prise en charge et le développement du secteur est du Mont-Sainte-Anne.

Les activités pratiquées sur le pourtour du mont Sainte-Anne incluent le vélo de montagne (archives). Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Il propose de créer, en partenariat avec les intervenants locaux, un centre récréotouristique quatre saisons présentant une offre bonifiée, à la hauteur des ambitions de la communauté . Le projet de fondation vise à aider l’ OBNL à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de son plan.

On a l'objectif de récolter jusqu'à 5 millions de dollars de fonds privés [avec la fondation]. On va pouvoir utiliser ça comme un levier financier pour pouvoir adhérer à des programmes subventionnaires qui vont permettre de réaliser l'ensemble du plan de développement pour ce territoire-là , explique en entrevue à l’émission Première heure Jonathan Audet, l’un des administrateurs du Centre plein air Mont-Sainte-Anne.

Appuis

Plusieurs personnalités issues du milieu des affaires se sont déjà engagées à appuyer financièrement la fondation, dont Michel Gendreau, président exécutif du conseil d’administration de Garaga, Yvon Charest, président retraité d’IA Groupe Financier, et André Couture, actionnaire émérite chez Sanimax.

M. Charest milite depuis plusieurs années pour la pérennité du mont Sainte-Anne et de ses installations de ski alpin. Il préside entre autres le regroupement Les amis du Mont-Sainte-Anne.

Litige

La fondation, tout comme la création du centre de plein air, est conditionnelle à la reprise des terrains du pourtour de la montagne par la Sépaq .

Cette dernière estime que la station Mont-Sainte-Anne, dont l’actionnaire principal est Resorts of the Canadian Rockies, n’a pas respecté les termes d’une convention signée en 2008 dans laquelle elle s’engageait à acquérir les droits fonciers de la Sépaq suivant un échéancier de 15 ans.

Si la Sépaq obtient gain de cause, il restera encore au Centre plein air Mont-Sainte-Anne la tâche d’obtenir le contrôle des activités récréotouristiques sur les terrains concernés.

Du moment que ça, c'est fait, c'est vraiment là que la fondation prend tout son sens, qu'elle va être mise en place officiellement, que les fonds vont arriver et que là, vraiment, on va pouvoir travailler de concert avec la communauté, les élus et les acteurs locaux pour tout mettre cette vision-là en place , conclut l’administrateur Jonathan Audet.

Si elle voit le jour, la fondation se nommerait Fondation Jean-Larose, en référence à ce défricheur et bâtisseur de l’époque de la Nouvelle-France qui a vécu sur la Côte-de-Beaupré.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux et d’Alex Boissonneault