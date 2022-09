Rappel d’huîtres d’Oyster Kings possiblement contaminées

Il s’agit des produits de marque Capitaine Barney, Coffret de l’Acadie, Nuit blanche, Acadian Gold Oysters, Acadian Pearl Oysters, Baccarat, Honeymoon, No 69, Opus, Point G, Sex on the Bay et Umami.

Les huîtres en question ont toutes été récoltées le 8 septembre 2022 et emballées le lendemain, à l’exception de celles de marque Acadian Gold Oysters et Sex on the Bay, qui ont été emballées le jour même.

Les produits ont été vendus en Ontario et au Québec, mais ils pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires, indique l’Agence.

Ils ont été vendus par des commis à des comptoirs avec ou sans étiquette ou code, précise l’Agence, qui recommande aux gens de jeter ces produits ou de les rapporter là où ils les ont achetés. Elle conseille aux consommateurs qui ne sont pas certains qu'ils en ont acheté de communiquer avec leur détaillant.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a toutefois été signalé, selon l’Agence.

La salmonellose

Selon l’Agence, les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement de signes visibles ni d'odeur suspecte, mais ils peuvent rendre les gens malades.

Chez les personnes en santé, la salmonellose peut entraîner les symptômes suivants : fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, douleurs abdominales et diarrhée.

Les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles.

La salmonellose peut aussi entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite, ajoute l’Agence.