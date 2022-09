Changer ses pneus pourrait être plus difficile cet automne

Ce sera peut-être difficile d'obtenir des pneus dans certaines dimensions, dans certaines catégories ou si on veut une marque en particulier. Ça risque d'être plus difficile si on ne s’y prend pas d’avance , explique l’expert automobile chez CAA Québec, Jesse Caron, en entrevue à l’émission Vivement le retour.

Les véhicules utilitaires sport (VUS) entre autres pourraient être touchés par ce problème d’approvisionnement, puisque ce ne sont pas tous les fabricants qui produisent les pneus de taille 19 ou 20 pouces.

Selon Jesse Caron, plusieurs raisons pourraient expliquer ces problèmes d'approvisionnement.

La production a été retardée par la COVID et c’est difficile de rattraper ce retard-là. Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre, la guerre en Ukraine aussi, puisque certains fabricants avaient des usines là-bas , mentionne-t-il­.

Il suggère aux propriétaires de véhicules de songer à réserver des pneus et une date de pose rapidement pour s’assurer que leur voiture soit chaussé adéquatement cet hiver.