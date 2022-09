Une sortie de route à Ferland-et-Boilleau provoque une importante panne d’électricité

L’accident est survenu à la hauteur du kilomètre 72. Le véhicule s’est retrouvé sur le toit et ses deux passagers ont subi des blessures mineures.

Les secours, dont un véhicule de pompier, ont été dépêchés sur place.

Des câbles d'Hydro-Québec se sont retrouvés au sol, ce qui a provoqué une panne de courant touchant un peu plus de 3000 foyers. L'interruption a touché l'ensemble des clients de Ferland-et-Boilleau et 2600 résidences de La Baie. Le service est toutefois rétabli dans l'arrondissement de La Baie et à 7 h 30, il ne restait qu'une cinquantaine de foyers privés de courant à Ferland-et-Boilleau.