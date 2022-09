La tournée nord-américaine de Pierre Kwenders se terminera à Montréal

Couronné la semaine dernière au prix de musique Polaris pour son album José Louis and the Paradox of Love, Pierre Kwenders a annoncé mardi une tournée nord-américaine qui se conclura en février prochain à Montréal, sa ville de résidence.

L'artiste d'origine congolaise se produira sur deux scènes américaines en 2022 : le 26 octobre à Los Angeles, puis le 8 décembre à New York.

En janvier 2023, Pierre Kwenders donnera cinq concerts dans les Prairies canadiennes avant de se rendre sur la côte ouest des États-Unis, au début du mois suivant.

La tournée se terminera avec cinq spectacles au Canada : à Victoria (8 février), à Vancouver (9 février), à Ottawa (16 février), à Toronto (17 février) et enfin au Ausgang Plaza, à Montréal, le 24 février.

Un nouveau vidéoclip

José Louis and the Paradox of Love est un opus enregistré aux quatre coins du monde dans cinq langues différentes. Il mêle rumba congolaise, rap, R'n'B et jazz, en plus de compter de nombreuses collaborations.

Une des chansons de cet album, Kilimanjaro, a fait l'objet d'une nouvelle interprétation sur scène. Le vidéoclip mis en ligne mardi par Pierre Kwenders se veut un message de remerciements à ses fans.

Que ces neiges éternelles brillent et nous guident vers le huitième ciel , a-t-il écrit sur les réseaux sociaux pour présenter sa dernière offrande.