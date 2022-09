L’Orchestre de chambre du Manitoba fête ses 50 ans en fanfare et en musique!

Je crois qu’on joue plus de concerts, plus de musique contemporaine. On a une réputation maintenant nationale et internationale. Nous avons des abonnés de plus en plus nombreux. C’est une évolution importante que l’orchestre a connue , souligne-t-elle.

Cette 50e saison marque un moment historique , confie la cheffe d’orchestre, d’autant plus que la situation après Covid pour les arts est assez difficile .

« Nous avons un public à Winnipeg qui nous a beaucoup soutenus durant la pandémie et nous avons la chance d’exister encore aujourd’hui. » — Une citation de Anne Manson, directrice musicale de l'Orchestre de chambre du Manitoba

Pour cette nouvelle saison, ce sont dix concerts qui sont programmés en présentiel à l’église de Westminster, à Winnipeg, et en ligne.

L’ancien et le nouveau se mêlent pour des propositions originales.

Anne Manson souhaite donner une nouvelle direction pour le MCO au cours des prochaines années en élargissant la musique classique à la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

On ne sait jamais ce qui nous attend au concert du MCO et c’est comme ça que je veux que la musique classique se développe , s’enthousiasme Anne Manson. Je veux que la musique classique soit quelque chose de frais, d'inattendu et que cela provoque des émotions. […] C’est pour cela qu’on fait de la musique!

Une collaboration avec le Théâtre Cercle Molière

Pour célébrer les 50 années de musique classique, l’Orchestre de chambre du Manitoba s’associe au Théâtre Cercle Molière (TCM) pour proposer l'opéra Alcina d’Handel.

La directrice artistique et générale du TCM , Geneviève Pelletier, co-dirigera cette création avec Anne Manson.

Les sopranos Tracy Dahl et Andriana Chuchman se joindront à la nouvelle chanteuse mezzo-soprano Rihab Chaieb lors de ce concert qui aura lieu les 15 et 17 juin 2023.

La jeunesse comme moteur de la musique classique

La nouvelle saison s’ouvre sur un concert donné par de jeunes soeurs, Yolanda et Carmen Bruno.

Nous avons pour tradition d'introduire de nouveaux jeunes musiciens. […] Nous ouvrons notre 50e saison avec deux jeunes solistes très douées qui auront, j’espère, une très belle carrière , précise Anne Manson.

Les soeurs Bruno, violoniste et violoncelliste, rendront un hommage à la musique baroque en interprétant plusieurs morceaux, dont Le concerto pour violon, violoncelle et cordes de Vivaldi et la pièce Eligie de l’auteur contemporain canadien Charles Cozens.

« Charles Cozens est très content. Il va être sur l'internet pour nous regarder lorsqu'on jouera. » — Une citation de Yolanda Bruno, violoniste

Les deux soeurs joueront sur des instruments prêtés par le groupe Canimex.

Yolanda Bruno interprétera notamment la pièce de Vivaldi avec un violon datant de 1737 fabriqué à Venise, en Italie.

Pour moi, c'est un peu spécial et un peu romantique de jouer un instrument que Vivaldi a peut-être joué ou qui était proche du luthier , confie la violoniste.

Anne Manson souhaite donner une nouvelle direction pour le MCO au cours des prochaines années en élargissant la musique classique à la jeunesse.

Nous avons beaucoup de nouveaux visages et de jeunes visages avec un répertoire qui grandit un peu […] de la musique classique, beaucoup de nouveaux compositeurs , explique-t-elle.

Cette ouverture à la jeunesse ne concerne pas seulement les artistes, mais aussi le public.

Je voudrais toujours encourager les jeunes gens à venir au concert. Cela doit être le but des organisations de musique classique parce que nous avons des publics pour la plupart âgés , dit Anne Manson.