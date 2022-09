La tempête Fiona a fait disparaître des dunes à l’Île-du-Prince-Édouard

Cette comparaison d'images satellites de l'Île-du-Prince-Édouard et du détroit de Northumberland, prises le 21 août et le 25 septembre 2022, montre à quel point l'action extrême des vents et des vagues de la tempête a soulevé le fond marin et érodé le littoral , a déclaré l'agence sur Twitter mardi.

Cette image satellite prise le 21 août dernier ne comporte pas les sections plus claires sur le pourtour de l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui indique que l'eau autour des rives n'était pas obstruée par le sable et par le sol érodés de l'île. Photo : Agence spatiale européenne

Sur cette image satellite prise le 25 septembre, les sections plus claires autour des rives de l'Île-du-Prince-Édouard montrent que du sable et de la terre se trouvent maintenant dans les eaux peu profondes le long des rives. Photo : Agence spatiale européenne

L'érosion est « choquante »

Parcs Canada qualifie de « choquante » l'ampleur de l'érosion des dunes sur les plages du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard en raison de la tempête post-tropicale Fiona.

Jennifer Stewart, de Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard, dit qu'à des endroits comme Dalvay Beach, la disparition de dunes de sable depuis la tempête a complètement changé le paysage.

La dune de Brackley Beach avant et après Fiona. Photo : AFP / The Coastie Initiative

Elle affirme que le système de dunes de Dalvay Beach a maintenant complètement disparu et que la route près de la plage s'érode également.

Au Canada atlantique, la tempête post-tropicale a fait des ravages sur une vaste bande qui s'étend de l'est de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Cap-Breton, jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard et jusque dans le sud-ouest de Terre-Neuve.

Jennifer Stewart, qui travaille au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2000, soutient que Fiona a causé la plus grave érosion côtière qu'elle ait vue dans sa carrière.

Elle dit que la perte de dunes est troublante, car celles-ci protègent les plages de l'impact des tempêtes.