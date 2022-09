Inflation, sécurité : quand la campagne électorale passe en second

« Ça me stresse. Ça ne me tente pas de suivre des gens qui s'obstinent. » Stéphanie * fait la file à l’épicerie de Moisson Estrie pour remplir son panier de denrées alimentaires pour elle et ses deux enfants. On la sent bien loin des débats, des promesses et des querelles meublant la campagne électorale qui tire à sa fin. Cette mère de famille monoparentale a plutôt en tête, en ce moment précis, de nourrir adéquatement sa famille. Même si elle travaille, elle a besoin de ce précieux coup de pouce pour joindre les deux bouts.

Stéphanie ira voter le 3 octobre, mais elle n’a pas encore fait son choix. D'emblée, elle affirme cependant qu’elle n’accordera pas son vote à la Coalition avenir Québec. Je sais que je ne voterais pas pour Legault parce qu’il a mis les gens en confinement [alors que par moment, ce n’était pas justifié]. Le Parti conservateur? Non, répond-elle spontanément. J’aime bien le côté environnemental de Québec solidaire et son côté plus social.

Elle ne semble toutefois pas fonder ses espoirs envers la classe politique pour l’aider à améliorer ses conditions de vie. Mais qu’est-ce que les partis pourraient proposer? Elle prend un temps pour réfléchir. Plus de services, une aide plus ciblée pour les mères monoparentales et un meilleur financement pour les banques alimentaires finit-elle par énumérer.

Louise, une bénévole chez Moisson Estrie. Photo : Radio-Canada

Une bénévole affichant un éclatant sourire demande à Stéphanie ce qu’elle veut : Du jus d’orange? Des œufs? Du lait? Une autre dépose dans un de ses sacs un gros jambon congelé, une pièce de viande normalement vendue 32 $ dans une épicerie. La mère de famille se montre reconnaissante devant cette abondance. Je trouve que ça donne un bon coup de main parce qu'on reçoit des produits de qualité.

Des personnes avec une multitude de profils sociodémographiques se présentent tous les jours chez Moisson Estrie afin d’obtenir de l’aide alimentaire. Il y a beaucoup de personnes sur l’aide sociale, mais aussi des travailleurs qui n’arrivent plus à répondre à leurs besoins, particulièrement depuis la hausse phénoménale de l’inflation.

Moisson Estrie effectue en moyenne 80 dépannages par jour, et 10 % sont des nouvelles demandes.

Stéphanie voit l’effet de la croissance des prix des produits sur son budget. Elle s’arrête deux fois par mois à la banque alimentaire pour remplir son réfrigérateur et son garde-manger. Mes dépenses ont augmenté avec l'inflation. Je dirais que c'est une bonne différence. Je peux sauver peut-être de 300 à 320 $ de nourriture par mois, juste en venant ici.

Stéphanie fait le plein de denrées alimentaires deux fois par mois chez Moisson Estrie. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas par choix, mais par nécessité qu’elle fait appel à ce service. Même si elle a un emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux, elle ne travaille que deux jours par semaine. Pour l’instant, c’est le maximum que sa santé lui permet d’accomplir. Je vis de l'anxiété et des états dépressifs. Une condition, explique-t-elle, découlant d’épisodes de violence conjugale par le père des ses enfants, dont elle maintenant séparée.

Améliorer son sort

En faisant appel à Moisson Estrie, Stéphanie améliore son sort, affirme-t-elle. Elle peut varier le menu qu’elle offre à ses enfants. Elle peut aussi y ajouter des produits frais comme des fruits, des légumes et de la viande. Elle se tourne aussi vers d’autres organismes comme la Grande table, qui offre des repas congelés à un dollar. Cela lui permet d’utiliser l'argent économisé pour d’autres produits essentiels. Je peux le mettre sur des vêtements. J'ai acheté des souliers neufs à ma fille.

Elle est justement très fière de dire que c’est grâce aux organismes, mais aussi par sa débrouillardise, qu’elle réussit à garder la tête hors de l’eau . Ce qui est important, c'est d'aller chercher les ressources parce qu'il y en a plein.

« J’ai passé par-dessus ça. Je n’ai pas honte de ma situation parce que je ne suis pas la seule. Il y en a d’autres. » — Une citation de Stéphanie

Stéphanie n’aurait jamais envisagé de vivre dans des conditions précaires comme c’est le cas aujourd’hui. Instruite, elle a complété un baccalauréat en communication à l’Université de Sherbrooke. Elle a même entamé une maîtrise, mais elle a dû interrompre son parcours universitaire lorsque des problèmes de santé mentale ont commencé à se manifester.

Mireille, une autre bénévole, dépose un jambon dans le sac d'épicerie de Stéphanie. Photo : Radio-Canada

Des larmes montent dans ses yeux bleu émeraude lorsqu’elle évoque ce à quoi elle a dû renoncer. Ce qui me blesse le plus je dirais, c'est le deuil d'une carrière. Je rêvais d’être recherchiste à la radio. J'aurais aimé ça, mais ce n'est pas vraiment possible parce que c’est trop exigeant. C’est trop de stress.

Stéphanie compte sur les ressources du milieu et sur sa famille pour obtenir du soutien, mais voudrait que les partis en fassent plus, s'investissent plus. Non seulement dans le domaine de la sécurité alimentaire, mais aussi pour aider les femmes à se sentir en sécurité, tout simplement. Il devrait y avoir plus de sensibilisation aux différentes formes de violence. La violence conjugale crée des inégalités entre les gens.

En attendant d’arrêter son choix en vue de l’élection du 3 octobre, Stéphanie s’en retourne chez elle satisfaite et rassurée. L'organisme a répondu à sa priorité : son panier d'épicerie est bien rempli de denrées variées pour elle et ses jeunes enfants.

* Le nom de Stéphanie a été modifiée pour conserver son anonymat, afin d'éviter la stigmatisation.