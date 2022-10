Le Canada pourrait-il fournir plus d’armes à l’Ukraine ?

L’aide militaire est non seulement bienvenue, elle est nécessaire et c’est urgent! , affirme l’ambassadrice de l’Ukraine au Canada, Youlia Kovaliv. Malgré les avancées des troupes ukrainiennes et des gains territoriaux considérables, les derniers mois ont été difficiles au front. Les munitions sont limitées et elles s’épuisent rapidement.

La guerre n’a pas eu droit à une pause estivale , ajoute l’ambassadrice ukrainienne. Depuis le début de l’invasion russe, Ottawa a fourni 626 millions de dollars en aide militaire, mais sa dernière promesse pour l’envoi d’équipements militaires remonte au 30 juin, au tout début de l’été.

L'ambassadrice ukrainienne au Canada, Yulia Kovaliv, souligne l'urgence pour son pays de recevoir plus d'armes pour lutter contre l'envahisseur russe. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Soutien militaire canadien envers l'Ukraine à ce jour 30 juin 2022 : 39 véhicules blindés d’appui tactique;

14 juin 2022 : 10 tubes de remplacement pour les obusiers M777;

24 mai 2022 : 20 000 obus d’artillerie de munitions standard de 155 mm (y compris des mèches et des gargousses);

22 avril 2022 : 4 obusiers M777 et des munitions;

3 mars 2022 : 4500 lance-roquettes M72, 750 grenades à main;

28 février 2022 : 100 armes antichars, canon sans recul Carl Gustav M2, 2000 balles de munitions de 8 mm;

14 février 2022 : mitrailleuses, pistolets, carabines, 1,5 million de balles de munition, fusils de tireur d’élite. Source : Gouvernement du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau avait alors annoncé que le Canada était en voie de conclure les négociations pour fournir 39 véhicules blindés d’appui tactique aux Ukrainiens.

Or, ces véhicules ne sont pas armés, contrairement à ce que demande l’Ukraine. Kiev réclame surtout des véhicules blindés légers, similaires à ceux qui avaient été utilisés par les Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Kiev réclame aussi d’autres obusiers M777, réputés pour leur légèreté. Le gouvernement canadien en a déjà acheminé 4 sur les 37 que possèdent les Forces armées canadiennes.

Questionnée sur le sujet, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, refuse de se prononcer. Elle affirme que les discussions avec les dirigeants ukrainiens se poursuivent. Notre objectif est d’être là pour l’Ukraine, dans le court et le long terme , dit-elle.

Les livraisons d'armes de l’Occident sont nécessaires pour que l’Ukraine poursuive ses gains face à la Russie. C'est le message que martèle Kiev, qui demande à ses alliés comme le Canada de bonifier leur aide. Ottawa ouvre la porte, mais des experts doutent de sa capacité de fournir plus d’équipements militaires. Un reportage de Kim Vermette.

Les réserves du Canada suffisent-elles?

De nombreux experts témoignent de la réticence de certains militaires canadiens d’acheminer plus d’équipements aux troupes ukrainiennes. Les réserves des Forces armées canadiennes sont limitées, rappellent-ils.

Depuis une vingtaine d’années, on voit une sorte de négligence des Forces armées et des capacités de défense au Canada par différents gouvernements , explique Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal et à l'Université Queen’s.

Résultat : au début de l’invasion russe en février dernier, le Canada n’avait pas vraiment de réserve d’équipement – une situation par ailleurs similaire à celle vécue par d’autres pays membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

« Tout l’équipement qu’on fournit à l’Ukraine manque par la suite aux Forces armées canadiennes. » — Une citation de Christian Leuprecht, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal, Université Queen's

Il ajoute que les demandes des Ukrainiens excèdent de façon considérable les capacités à notre disposition .

La ministre Anand affirme que ce n’est pas seulement une question de réserves. Ce n’est pas seulement à propos de l’équipement [déjà en la possession] des Forces armées canadiennes, c’est aussi en matière d’approvisionnement de l’industrie. Qu’est-ce que l’industrie peut faire? , signale-t-elle.

Le Canada a lancé une mission, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour aider à former l'armée ukrainienne après que la Russie a ordonné l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

C'est le moment ou jamais

D’autres experts sont plutôt d’avis que le gouvernement ne devrait pas hésiter à fournir plus d’armes aux troupes ukrainiennes.

Je ne crois pas que le Canada soit engagé dans un combat plus important que la victoire ukrainienne contre les Russes , lance le professeur de sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Justin Massie. Il ajoute qu’à cet égard, le Canada pourrait en faire davantage.

Il rappelle que l’objectif politique du Canada est une victoire des Ukrainiens contre la Russie. Pour que les Ukrainiens gagnent la guerre, ils ont besoin de continuer à recevoir l’aide militaire de l’Occident, de l’ OTAN , dont le Canada dispose.

« Il faut une certaine cohérence entre ce qu’on dit et ce qu’on fait. C’est ce qui manque à certains égards de la part du Canada. » — Une citation de Justin Massie, professeur de sciences politiques, UQAM

Le politologue à l’Université de Calgary Jean-Christophe Boucher partage la même opinion.

La seule façon qu’il y ait une sortie de crise, c’est que l’Ukraine réussisse à protéger son territoire , explique-t-il.

La Russie ne montre aucune volonté de mettre fin à la crise et, dans ce contexte, il faut armer l’Ukraine pour qu’elle se défende .