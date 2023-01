Le poids politique de l’Est-du-Québec s’amenuisera-t-il de plus en plus?

La voix des électeurs de l'Est-du-Québec a-t-elle encore du poids dans les instances gouvernementales? Depuis les années 1960, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont perdu plus du tiers de leurs députés. Leur nombre est passé de 10 à 7 à l’Assemblée nationale et de 7 à 4 à Ottawa. Cette tendance pourrait-elle s'inverser?

Le principe fondamental, c’est qu’un député doit avoir relativement le même poids que tout autre député. [...] On veut que chaque député représente le même nombre d’habitants, plus ou moins un certain écart qui est accepté , explique le professeur en sciences politiques au Cégep de Rimouski et ex-député fédéral, Jean-François Fortin.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont perdu trois circonscriptions provinciales au cours des 60 dernières années. Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Bériau

Suivant ce principe, des circonscriptions sont disparues dans l'Est-du-Québec au cours des dernières décennies; d'autres ont été créées dans des régions plus populeuses, ce qui a eu pour effet de réduire le poids politique de nos régions au sein des gouvernements.

Même si le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine comptent presque deux fois plus d'électeurs aujourd'hui que dans les années 60, leur proportion par rapport au reste du Québec est passée de 6 % à 4,3 % en 60 ans.

La dernière fois que l’Est-du-Québec a perdu une circonscription provinciale remonte à 2011. À l'époque, deux circonscriptions ont été retranchées.

On voulait rajouter des représentants dans de grandes villes comme Montréal. Westmount, où il y avait 39 000 électeurs, c’était quatre coins de rues et il y avait un député, et nous autres, ils ont monté à 49 000 électeurs dans une région qui représentait autour de 45 municipalités. Vous voyez comment on perdait du poids politique , se rappelle Serge Fortin, qui a milité à l'époque au sein de la Coalition pour le maintien des comtés en région.

Au Québec, la carte électorale est revue à chaque deux élections et sera donc réexaminée avant le prochain scrutin. Dans l’Est, certaines circonscriptions pourraient à nouveau être menacées.

Mais si l’argument du nombre d’électeurs est important et est considéré lors du redécoupage de la carte électorale, il n’est pas le seul. Des considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique ainsi que le respect des communautés naturelles sont aussi pris en compte. À preuve, au provincial, les Îles-de-la-Madeleine comptent 78 % moins d’électeurs que le seuil minimal requis, mais un statut d’exception en vertu de la Loi électorale protège la délimitation de cette circonscription.

Depuis 2017, six autres circonscriptions provinciales – dont celles de Gaspé et de Bonaventure – ont un statut d’exception et ont pu rester telles quelles au dernier redécoupage de la carte électorale, malgré leur faible nombre d’électeurs. Contrairement au statut d’exception des Îles, la Loi électorale ne protège cependant pas ces circonscriptions et elles pourraient ne plus bénéficier de ce statut lors de la révision de la carte, qui doit s’amorcer au cours des prochains mois.

Une autre circonscription menacée au fédéral

Au fédéral, le redécoupage de la carte électorale se fait tous les 10 ans.

L'Est-du-Québec compte quatre circonscriptions depuis 1997, bien que les frontières et le nom de ces circonscriptions aient changé depuis pour mieux répartir le nombre d'électeurs.

Les circonscriptions fédérales ont également beaucoup changé depuis les années 60. Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Bériau

Celle d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia pourrait toutefois disparaître aux prochaines élections si la dernière proposition de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales est entérinée, ce qui a engendré une levée de boucliers dans la région.

Les règles actuelles qui visent à encadrer le redécoupage des circonscriptions fédérales actuelles ne tiennent pas en compte toutes les réalités du rôle et du travail d’un député en région rurale , affirme Jean-François Fortin.

Dans les régions où les services se font plus rares, le bureau du député devient souvent un point de chute pour les citoyens qui ont besoin d'aide pour leurs demandes d'assurance-chômage, pour régler leur dossier d'immigration ou encore pour faire une demande de passeport, fait-il valoir à l'instar de plusieurs autres élus de la région.

Des ministres régionaux... élus dans d'autres régions

En plus de voir leur poids électoral s'amenuiser, les régions de l'Est-du-Québec ont été peu représentées dans les conseils des ministres au cours de la dernière décennie.

Au fédéral, la députée de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, est membre du cabinet Trudeau à titre de ministre du Revenu national. Au provincial cependant, cela fait près de 10 ans que les ministres responsables de la Gaspésie ne sont pas Gaspésiens.

Au Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina vient de faire son entrée au conseil des ministres, qui ne comptait aucun député de la région depuis la démission de Marie-Eve Proulx, en mai 2021.

« Au gouvernement, c’est le premier ministre avec deux, trois ministres qui décident tout. Les décisions passent par le conseil des ministres. Quand tu n’y as pas accès, tu viens de perdre un poids énorme. » — Une citation de Serge Fortin, ex-président de la Coalition pour le maintien des comtés en région et ex-préfet de la MRC de Témiscouata

Qui plus est, Marie-Eve Proulx, tout comme le libéral Jean D'Amour et le péquiste Pascal Bérubé avant elle, était ministre déléguée. Ces élus avaient donc accès au conseil des ministres, mais n'avaient pas les mêmes responsabilités qu'un ministre en titre, qui est le seul à pouvoir engager des sommes d'argent.

La Gaspésienne Nathalie Normandeau a été vice-première-ministre du Québec de 2007 à 2011 (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les derniers ministres ayant géré des portefeuilles dans l'Est-du-Québec sont Nathalie Normandeau, qui a été à la tête de plusieurs ministères entre 2005 et 2011 et vice-première ministre, ainsi que Claude Béchard, qui a également occupé plusieurs ministères entre 2003 et 2010 dans le gouvernement de Jean Charest.