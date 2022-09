Retour au calme après une journée mouvementée à Wiikwemkoong, sur l’île Manitoulin

Selon le corps de police, la situation qui prévalait depuis mardi matin, a été résolue de manière sécuritaire et les résidents n'ont plus besoin de rester à l'intérieur et de verrouiller leurs portes .

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la Première Nation de Wiikwemkoong, souligne qu' un membre de la communauté qui était visé par l'avis de recherche [émis par la Police provinciale de l'Ontario] s'est remis aux autorités de manière pacifique et sécuritaire .