Un Néo-Brunswickois sur deux craint de ne pas être soigné à temps

Le sondage – mené par la firme Narrative Research auprès de 400 Néo-Brunswickois de partout dans la province – dresse un portrait sombre de l’état du système de santé.

De façon générale, 85 % des Néo-Brunswickois jugent que le système de santé est dans un piètre état.

« Il y a un état de crise dans les soins de santé. Ce que la recherche démontre, c'est que les soins de santé sont un enjeu majeur et de plus en plus important pour les Néo-Brunswickois. »