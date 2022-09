Une foule décevante au match d’ouverture du Titan d’Acadie-Bathurst

Le Titan a misé sur la jeunesse en créant un partenariat avec une chaîne de restauration rapide qui permet aux enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte d’assister gratuitement à leurs matchs à domicile cette saison.

Par contre, dans les gradins les partisans étaient parsemés dimanche dans les 3162 sièges du K.-C-Irving.

Le marché d’Acadie-Bathurst est considéré comme étant l'un des plus petits du hockey junior majeur au Canada. Dans les faits, le Titan est arrivé bon dernier au niveau des assistances du week-end inaugural de la nouvelle saison dans la LHJMQ avec 1876 spectateurs.

Aldo Mallet gravite autour de l’organisation comme bénévole depuis les débuts du hockey junior majeur à Bathurst. Il affirme qu’il est difficile pour le Titan d’attirer beaucoup plus de partisans.

Ce sont vraiment les mordus qui sont ici. Il faut une équipe gagnante pour apporter 2000 à 2500. Ça reste aux joueurs de prouver qu’ils peuvent nous donner du beau hockey. À ce moment-là, les gens viendront , admet-il.

Pour sa part, le chef de la direction et des ventes corporatives du Titan d’Acadie-Bathurst, Gilles Cormier, se dit satisfait de la foule présente au match.

« C’est sûr qu'on en demande toujours plus. Mais avec l’ouragan et les choses qui se sont produites dans les derniers jours, l’assistance que nous avons aujourd’hui, on est content avec ça. »