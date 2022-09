Une première bande-annonce pour l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us

HBO Max a dévoilé lundi la bande-annonce de sa série télé The Last of Us, basée d’après le populaire jeu d’action-aventure éponyme. La vidéo d’environ une minute trente fait suite à un court extrait promotionnel diffusé par le service de vidéo à la demande le mois dernier.

Pedro Pascal, vedette de la série Netflix Narcos, y incarne le protagoniste, un contrebandier nommé Joel. Ce dernier a survécu à la fin de la civilisation, 20 ans plus tôt, quand une pandémie provoquée par le champignon Cordyceps a pris le contrôle de ses hôtes humains.

Il est accompagné d’Ellie (Bella Ramsey), une jeune fille résistante au virus qui pourrait aider une milice s’opposant au régime militaire en place à développer un remède.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Cette alliance de survie n’est d’ailleurs pas sans rappeler Station Eleven, minisérie également diffusée sur HBO Max, en 2021, dans laquelle un homme tente de protéger une adolescente dans un monde postapocalyptique, 20 ans après qu’une pandémie de grippe eut décimé 99 % de la population mondiale.

Anniversaire fictif

Le lancement de cette bande-annonce coïncide avec le Last Of Us Day, célébration annuelle initiée par le développeur Naughty Boy. Dans l’univers du jeu, le 26 septembre représente le jour où l'infection cérébrale à Cordyceps a atteint une masse critique.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Craig Mazin, qui a créé la minisérie Tchernobyl pour HBO, assure les rôles de scénariste, créateur et producteur exécutif de The Last of Us, tout comme le directeur créatif du jeu, Neil Druckmann.

Tournée en Alberta, cette série constitue la première adaptation d’un jeu vidéo par HBO. La première saison, composée de 10 épisodes, sortira quelque part en 2023, selon ce qu’indique la bande-annonce.

Au Canada, The Last of Us sera disponible sur l’application Crave.

Sorti en 2013, le jeu vidéo original a été acclamé par la critique. Il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, devenant ainsi l'un des jeux vidéo PlayStation 3 les plus vendus de tous les temps.

La suite, The Last of Us Part II, est sortie en juin 2020 sur la PlayStation 4 (PS4).