Une entente hors cour est scellée entre Gabriel Rioux et la MRC Drummond

Une entente hors cour vient d’intervenir entre la MRC Drummond et son ancien directeur général, Gabriel Rioux.

Ce dernier avait perdu son poste l'hiver dernier dans la foulée d’un diagnostic organisationnel.

Gabriel Rioux a toujours qualifié ce congédiement d’illégitime, il avait choisi de le contester devant le tribunal administratif du travail.

Selon son avocat, Me Marc Boudreau, le gestionnaire a été congédié parce qu’il refusait d’accorder des permis à des organismes sans but lucratif alors qu’une cause était pendante devant la Commission de protection des terres agricoles du Québec.

La fin de cette histoire ne sera pas dévoilée publiquement en raison de l’entente hors cour scellée lundi après-midi.

Nécessairement, les partis ont travaillé très fort dans l’intérêt de tous les partis. On est fiers de dire qu’on a trouvé un terrain d’entente qui fait l’affaire de tout le monde [...], détaille l’avocat de Gabriel Rioux, Me Marc Boudreau. Tout le monde est très heureux qu’on tourne la page et qu’on passe à autre chose.

Les avocats représentant la MRC Drummond ont refusé de commenter.

Gabriel Rioux deviendra par ailleurs le directeur général de la Ville de Saguenay, le 17 octobre prochain.

Avec les informations de Jean-François Dumas.