Une entente à l’amiable conclue entre Gabriel Rioux et la MRC de Drummond

Une entente à l'amiable est intervenue entre la MRC de Drummond et son ancien directeur général, Gabriel Rioux, à la suite de son congédiement qu’il avait contesté en février dernier.

Gabriel Rioux a toujours qualifié ce congédiement d’illégitime et avait choisi de porter sa cause devant le Tribunal administratif du travail (TAT). La cause était à l’horaire lundi à Drummondville.

Il a été embauché la semaine dernière à titre de futur DG de la Ville de Saguenay.

Selon son avocat, Me Marc Boudreau, Gabriel Rioux avait été congédié parce qu’il refusait d’accorder des permis à des organismes à but non lucratif, alors qu’une cause était pendante devant la Commission de protection des terres agricoles du Québec (CPTAQ).

Initialement, la MRC de Drummond avait indiqué qu’il avait été remplacé dans la foulée d’un diagnostic organisationnel.

Nécessairement que les parties ont travaillé très fort dans l’intérêt de tous, de toutes les parties. On est fiers de dire qu’on a trouvé un terrain d’entente qui, effectivement, faisait l’affaire de tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas commenter, parce que c’est une entente qui est confidentielle, mais je pense que tout le monde est très heureux qu’on tourne la page et qu’on passe à autre chose , a mentionné Me Boudreau.

Les avocats représentant la MRC de Drummond ont refusé de commenter.

La nomination de Gabriel Rioux avait été entérinée la semaine dernière par les membres du conseil municipal de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

La semaine dernière, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait affirmé qu'elle accordait toute sa confiance à Gabriel Rioux. Elle se disait nullement inquiétée par la cause devant le TAT .

Gabriel Rioux avait été sélectionné parmi 44 candidats. Il entrera en poste le 17 octobre. Le directeur général actuel, Jean-François Boivin, demeurera en place également jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2023.

Avec les informations de Jean-François Dumas