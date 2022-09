Justin Trudeau nomme Ian Shugart et Flordeliz Osler au Sénat

M. Shugart, qui représentera l'Ontario à la Chambre haute, a été le plus haut fonctionnaire fédéral au plus fort de la pandémie de COVID-19. Il avait succédé à Michael Wernick, qui avait démissionné après qu'il eut témoigné dans l'affaire SNC-Lavalin.

M. Shugart a aussi été sous-ministre au sein de plusieurs ministères, notamment à Affaires mondiales Canada ainsi qu'à Environnement et Changement climatique Canada.

En plus de devenir sénateur, M. Shugart sera aussi membre du Conseil privé du roi, qui inclut non seulement les ministres actuels et anciens mais aussi un certain nombre de personnes choisies qu'on souhaite honorer pour leurs contributions au Canada , précise le bureau du premier ministre par communiqué.

M. Trudeau a également annoncé la nomination de Flordeliz Gigi Osler parmi les sénateurs du Manitoba.

Mme Osler est une chirurgienne de renom de Winnipeg qui, en 2018, est devenue la première femme racisée à présider l'Association médicale canadienne, souligne le bureau du premier ministre sur son site web. La nouvelle sénatrice est née à Winnipeg de parents originaires de l'Inde et des Philippines.

À l'instar des autres sénateurs nommés sous le gouvernement de Justin Trudeau, M. Shugart et Mme Osler seront des membres indépendants du Sénat.