Flordeliz (Gigi) Osler, une chirurgienne du Manitoba nommée sénatrice

La Dre Osler est aussi professeure à l'Université du Manitoba et une défenseure de l'équité, la diversité et l'inclusion, indique un communiqué de presse du bureau du premier ministre, lundi.

Elle a été la première femme chirurgienne et la première femme racisée élue présidente de l’Association médicale canadienne. La Dre Osler est reconnue pour sa participation active au sein de la communauté médicale au Canada et à l’étranger et pour son dévouement à l’égard de celle-ci. Elle a également reçu de nombreux prix et honneurs , mentionne le communiqué de presse.

Née à Winnipeg de parents immigrants originaires des Philippines et de l’Inde, elle travaille présentement à l'Hôpital de Saint-Boniface dans le département d’oto-rhino-laryngologie (ORL).

Dans un gazouillis sur Twitter, la Dre Osler s'est dite honorée d'avoir été nommée à ce poste. Elle reconnaît que le Sénat joue un rôle important dans le processus législatif.

Le fait de façonner des politiques de la santé ces dernières années m'a donné un aperçu sur comment être vecteur de changement. Ma contribution au Sénat apportera une perspective santé, avec tous ses déterminants, ainsi qu'une voix aux femmes et aux groupes sous-représentés , dit-elle.

Le premier ministre Trudeau a aussi annoncé la nomination de Ian Shugart pour occuper un siège de sénateur en Ontario.

Ian Shugart occupera un poste de sénateur pour l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ce dernier a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de la fonction publique fédérale. Au cours de sa carrière, il a aidé à la modernisation de la santé publique et a assuré la direction des négociations internationales sur les changements climatiques, précise le communiqué du bureau du premier ministre.

Je suis heureux d’accueillir les nouveaux sénateurs indépendants du Parlement, Flordeliz (Gigi) Osler et Ian Shugart. Je suis certain que leur dévouement, leurs perspectives uniques et leurs brillantes carrières les aideront à bien servir les Canadiens de tous les horizons. Je suis impatient de travailler avec eux, et avec tous les sénateurs, alors que nous continuons à rendre la vie plus abordable, à agir pour le climat et à améliorer la vie des gens , affirme, M. Trudeau.

La Dre Osler et M. Shugart ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat.