Le procès de Daniel Laframboise s’ouvre avec la sélection du jury

L’ouverture du procès a aussi permis à la Couronne de détailler les actes d'accusation et de donner un aperçu de ses preuves.

Le cinquantenaire fait notamment face à six chefs d’accusation, dont des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration. La plupart des crimes allégués seraient survenus à Rouyn-Noranda entre 2017 et 2018, mais certains remonteraient à 2009 et à 2012. M. Laframboise est aussi accusé d’avoir diffusé une image intime de l’une des plaignantes sans son consentement.

Le procès se tient au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La Couronne, représentée entre autres par Me Andrée-Anne Gagnon, a soutenu lors de son exposé d’ouverture que Daniel Laframboise aurait manipulé les trois victimes alléguées, dont l’une est aujourd’hui décédée. Les deux autres devraient témoigner dans le cadre du procès. Une partie de la preuve de la Couronne se fonde sur leurs témoignages.

Au courant des prochaines semaines, nous tenterons de vous convaincre, hors de tout doute raisonnable, que Daniel Laframboise a manipulé [la plaignante] de différentes façons, dont l’envoi de milliers de courriels provenant de fausses identités afin que celle-ci ait des contacts sexuels divers avec lui , a-t-elle déclaré.

L’avocate de la défense, Me Véronique Talbot, s’adressera aux jurés mardi matin, lors de son exposé d’ouverture.

Formation du jury

Daniel Laframboise a passé la journée de lundi au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Il a assisté à l’exercice de sélection du jury auquel les procureurs de la Couronne se sont livrés avec les représentants de la défense.

L'entrée du palais de justice de Rouyn-Noranda a été aménagée pour accueillir les candidats jurés. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Une soixantaine de candidats au titre de juré ont défilé devant le juge Dionne durant la journée. Le tribunal a finalement retenu six hommes et huit femmes.

Ces derniers, dont l’anonymat est préservé, se trouvent à représenter différents pans de la société civile : infirmière, préposée aux bénéficiaires, directeur de services financiers, enseignante et travailleurs du domaine minier font partie du lot.