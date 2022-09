Un homme de Winnipeg condamné à 14 ans de prison en lien avec des agressions sexuelles

Le juge Robin Finlayson de la Cour du Banc du Roi du Manitoba a prononcé la sentence lundi. M. Bruyere a plaidé coupable le mois dernier.

Je suis désolé de mes actions. Je sais que cela ne change rien et que les dommages causés ne changent rien, mais je m'excuse , a déclaré M. Bruyere à la cour.

Me Finlayson a considéré la déclaration de l'accusé, ainsi que son plaidoyer de culpabilité et sa décision de ne pas faire subir aux quatre victimes un procès où elles auraient dû témoigner contre lui, comme un énorme signe de remords .

Il a déjà purgé plus d'un an derrière les barreaux, en attente que le processus judiciaire suive son cours.

M. Bruyere a admis avoir attaqué une adolescente et trois femmes sur les sentiers de la rivière Rouge l'an dernier. Il a plaidé coupable aux quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, d'agression sexuelle armée, d'agression et d'agression armée.

Le premier incident a eu lieu le 8 avril 2021, lorsqu'il a tiré une femme au sol alors qu'il était armé d'un couteau sur le sentier près du Palais législatif. La femme s'est débattue et a crié jusqu'à ce qu'elle se libère et s'enfuie.

Deux mois plus tard, une femme dans la vingtaine marchait le long de l'avenue Assiniboine, près du pont de la rue Donald. Elle lui a demandé d'emprunter son téléphone. Il a accepté mais lui a dit qu'il y avait une meilleure connexion WiFi plus près du pont. Il l'a traînée jusqu'à la rive du fleuve sous la menace d'un couteau et l'a agressée sexuellement.

Le troisième incident s'est produit le 12 juin 2021. Une femme d'une vingtaine d'années marchait sur le sentier de la rivière le long de Churchill Drive lorsqu'elle a été attaquée de dos et tirée au sol. Elle aussi a crié et a pu s’échapper.

Le dernier incident a eu lieu le 8 août 2021, lorsqu'une jeune fille de 15 ans marchait sur le sentier près de l'École secondaire Churchill, dans le quartier de Riverview, lorsque M. Bruyere s'est approché d'elle et l'a agressée sexuellement.

C'est le pire cauchemar de toute femme , a déclaré la procureure de la Couronne Chantal Boutin, tout en reconnaissant que les gens blessés blessent les gens .

Me Boutin et l'avocate de la défense Laura Robinson se sont entendues pour recommander une peine de 14 ans, moins le temps que l'accusé a déjà passé derrière les barreaux, comme une peine équitable qui tient compte des abus sexuels que M. Bruyere a lui-même subis à l'adolescence.

Il a aussi connu une vie familiale instable, marquée par l'alcoolisme, la violence physique et la négligence, indique les avocates.

Me Robinson ajoute qu'il a tenté de se faire aider à contenir sa violence à l'âge adulte avec des psychologues et des médecins, mais qu'il n'a pas obtenu l'aide dont il avait besoin.

Me Boutin affirme que son client sait qu'il représente un risque pour le public et qu'il a des remords de ne pas avoir obtenu de l'aide avant de blesser les victimes.

Le nom de Jordan Andrew Bruyere figure maintenant dans le Registre concernant les mauvais traitements infligés à un enfant.

Une fois libéré de prison, il lui sera interdit à vie de posséder des armes et de s'approcher des parcs, des terrains de jeux, des centres communautaires ou de tout autre endroit où des enfants pourraient se trouver. Il n'est pas autorisé à entrer en contact avec l'une des victimes.

Avec des informations de Rachel Bergen