Élections municipales à Ottawa : plus de 10 000 personnes ont déjà voté

Le jour de scrutin est fixé au lundi 24 octobre 2022, mais les électeurs ont plusieurs opportunités de se présenter au bureau de vote avant cette date.

En plus du vote par anticipation, qui se tiendra le 7 octobre et le 14 octobre, il existe le vote spécial par anticipation, qui permet aux Ottaviennes et Ottaviens de se rendre aux urnes encore plus tôt.

L’objectif est d’offrir le plus de plages horaires possible aux électeurs, pour favoriser la participation.

Michèle Rochette est la gestionnaire des élections municipales à la Ville d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ça a débuté samedi et tout se passe bien : à l’ouverture des bureaux, il y avait des lignes dans presque tous les bureaux de vote , indique Michèle Rochette, gestionnaire des élections municipales à la Ville d’Ottawa.

Ça veut dire que les gens sont engagés, c’est ce qu’on veut , ajoute-t-elle.

Le vote spécial par anticipation se termine le mardi 27 septembre à 20 h.

Selon Mme Rochette, il est difficile à ce stade de tirer des conclusions sur la participation.

Travailleurs électoraux recherchés

La Ville d’Ottawa confirme qu'elle est toujours à la recherche de travailleurs électoraux.

Il est important de s’assurer qu’on ait des gens en attente, qui soient formés et qui pourraient prendre la relève si on a des imprévus ou des gens qui ne pourront pas se présenter , explique Mme Rochette.

« J’encourage tous ceux qui aimeraient travailler pour l’élection municipale à soumettre leur candidature, soit en ligne, soit en appelant notre bureau. » — Une citation de Michèle Rochette, gestionnaire Élections municipales à la Ville d’Ottawa

Elle précise que les travailleurs électoraux sont généralement rémunérés entre 250 et 300 dollars pour leur participation.

Avec les informations de CBC