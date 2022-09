Glen Murray en tête des intentions de vote pour la mairie de Winnipeg, selon un sondage

L'ancien maire de Winnipeg de 1998 à 2004 récolterait 40 % des intentions de vote.

Toutefois, Glen Murray a perdu 4 points de pourcentage par rapport au sondage de la firme en juillet.

Un total de 600 personnes ont répondu à ce sondage commandé par le Winnipeg Free Press et CTV Winnipeg.

Trente-neuf pour cent des répondants n'étaient pas certains de leur choix, alors que 8 % des répondants n'ont pas l'intention de voter.

Les participants ont été choisis par agents téléphoniques, par appels robotisés et par panel. Les répondants ont donné leur réponse en ligne.

Méthodologie

Probe Research a mené le sondage en ligne pour le compte de Winnipeg Free Press et CTV entre le 8 et le 18 septembre 2022 auprès de 600 adultes résidant à Winnipeg. Plus de deux tiers des répondants ont été recrutés de façon aléatoire et près du tiers fait partie d’un panel en ligne de Probe Research. Une marge d’erreur ne peut être attribuée à un échantillon diversifié du genre.