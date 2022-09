Le Drakkar de Baie-Comeau attire les foules pour le lancement de la saison

Le complexe récréatif Henry-Leonard de Baie-Comeau était presque rempli à sa pleine capacité samedi avec un peu plus de 2400 spectateurs dans les gradins. Sa capacité maximale est de 3000 spectateurs.

Cette foule a occasionné des retards et de l’attente au kiosque de boissons et de nourriture.

Victime de son succès, l’organisation du Drakkar assure être au fait de l’attente dans ses concessions.

Cette situation malheureuse a été causée par le manque de main-d'œuvre pendant la période de la chasse ainsi qu’un bris de matériel, explique la directrice des opérations du Drakkar de Baie-Comeau, Francine Gobeil.

« C’était un petit peu au-dessus de nos attentes. On était hyper contents, mais effectivement le succès des partisans a fait que ça a été un petit peu plus long pour les partisans. On essaie de donner le meilleur service. »