Poilievre dénonce un leader d’extrême droite qui suggère de s’en prendre à sa femme

Jeremy MacKenzie faisait référence à Anaida Poilievre dans une vidéo en ligne au cours du week-end lorsqu'il a suggéré qu'elle soit agressée sexuellement.

M. MacKenzie, âgé de 36 ans, est le fondateur du groupe en ligne Diagolon , qui partage des membres et une filiation avec le convoi de la liberté et avec ceux qui s'opposent en général aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement.

Il fait face à des accusations d'agression et à d'autres chefs liés aux armes à feu pour des incidents distincts en Saskatchewan et dans sa Nouvelle-Écosse natale.

Jeremy MacKenzie est un ancien membre des Forces armées canadiennes ayant servi en Afghanistan, devenu influenceur d'extrême droite. Photo : Jeremy MacKenzie

M. Poilievre, qui a déjà été photographié serrant la main de M. MacKenzie lors d'un événement de campagne pendant la course à la chefferie conservatrice en Nouvelle-Écosse, a qualifié M. MacKenzie et l'autre homme dans la vidéo d' ordures et de ratés .

Le chef conservateur a déclaré qu'il ne tolérerait pas que l'on menace des membres de sa famille.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, M. MacKenzie a soutenu qu'il avait bu lorsqu'il a fait ces commentaires et que personne ne pensait réellement à mal.