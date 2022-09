Ottawa octroie un demi-million de dollars au WIFF

Le financement, selon Irek Kusmierczyk, vise à aider les organisations touristiques à se relever de la pandémie. De l’argent qui sera utile au WIFF et pour lequel il dit avoir travaillé depuis longtemps avec Vincent Georgie, directeur général et chef programmateur du WIFF .

Vincent et moi travaillons à ce partenariat depuis des années. La pandémie a tout mis sur pause, mais nous avons eu des rencontres avec des ministres pour militer pour l’obtention de ce soutien , a-t-il expliqué.

« C’est un festival unique et spécial, à Windsor, quelque chose dont nous sommes fiers et je peux dire que c’est reconnu. Maintenant, il s’agit de le faire savoir au-delà de Windsor pour attirer les touristes et les cinéphiles. » — Une citation de Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh

Le WIFF revient à une formule classique cette année après deux années de perturbation relative à la pandémie. Selon Vincent Georgie, ce sont environ 45 000 personnes qui sont attendues cette année pour le festival qui aura lieu du 27 octobre au 6 novembre.

À point nommé ?

Pour Vincent Georgie, le financement qu’octroie le gouvernement fédéral est crucial et est d’ores et déjà mis à contribution.

On a eu la chance d'embaucher quelques employés tout de suite, ça a été essentiel, un investissement dans notre infrastructure, dans notre technologie, encore essentiel, beaucoup de programmation, une initiative de promotion du tourisme pour le festival , a-t-il expliqué.

« Ce sont des choses qu'on a pu mettre en place dès qu’on a reçu ce financement et, comme ça, on va voir des retombées déjà cette année. » — Une citation de Vincent Georgie, directeur général et chef programmateur du WIFF

Vincent Georgie se félicite de l'abandon prochain des mesures sanitaires restantes. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Vincent Georgie se dit d’autant plus heureux que les festivaliers auront la possibilité cette année de découvrir des films de grande qualité.

On peut s'attendre à un plus grand festival. On a prolongé le festival, il dure 11 jours, comme ça les gens ont plus de possibilités de voir encore plus de films [...] certains grands titres qu’on va annoncer dans les prochains jours , a-t-il indiqué.

« Quelques-uns des grands films qu’on a vus au TIFF vont peut-être faire le chemin dans le Sud-Ouest ontarien. » — Une citation de Vincent Georgie, directeur général et chef programmateur du WIFF

Pour Irek Kusmierczyk, la journée est à marquer d’une pierre blanche parce qu’en plus de l’annonce de financement, il y a celle de l’abandon prochain des mesures sanitaires aux frontières canadiennes.

Il ne sera plus obligatoire de remplir l’application ArriveCan, ce sera désormais optionnel, ce qui signifie qu’il sera plus facile pour les Américains de venir au WIFF , de regarder d’excellents films, d'échanger et de profiter de cet esprit qui fait la particularité du WIFF , a expliqué Irek Kusmierczyk.

Une opinion que partage Vincent Georgie, qui espère accueillir le maximum de personnes cette année au WIFF .