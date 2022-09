La suite d’Un gars, une fille, 25 ans plus tard 

Radio-Canada a annoncé lundi qu’elle remettait au goût du jour l’une des séries québécoises les plus appréciées du public, qui a voyagé à travers le monde, Un gars, une fille. Les nouveaux épisodes prendront la forme d’une minisérie qui suivra l’histoire de Guy et Sylvie 25 ans plus tard.

On retrouvera les deux personnages, incarnés par Guy A. Lepage et Sylvie Léonard, alors que leurs enfants sont devenus adultes et que le couple s’ennuie dans sa trop grande maison de banlieue. Ils décideront de la vendre pour revenir s’installer à Montréal, ce qui les poussera à réapprendre à vivre à deux, comme à leurs débuts, et à apprivoiser les moeurs de la nouvelle génération.

La série renouera aussi avec les personnes qui gravitaient dans leur entourage à l’époque, des rôles interprétés par Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Daniel Brière, Louise Richer et Geneviève Brouillette.

Pour le moment, seuls quatre épisodes de 30 minutes sont prévus. Ils seront mis en ligne en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv en 2023, avant d'être diffusés sur ICI Télé. Aucune date de sortie officielle n’a été avancée à ce stade-ci.

La série est écrite par Guy A. Lepage et coréalisée par ce dernier et Jean-François Fontaine. Elle est produite par Mélanie Campeau, conjointe de Guy A. Lepage et coproductrice de la série jeunesse Bébéatrice.

Un gars, une fille a été diffusée de 1997 à 2003, et présentée en reprise jusqu’à ce jour. Primée à maintes reprises, la série a remporté un total de 24 Gémeaux et 6 Félix. Elle a également été adaptée dans 31 pays, devenant ainsi le format scripté le plus populaire dans le monde.