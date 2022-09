Le Musée du Fjord se dote d’un camion pour amener la science dans les écoles et les RPA

Le Musée du Fjord, à La Baie, a annoncé lundi matin la création d'une nouvelle offre éducative qui prendra bientôt la route. La Science Mobile, un petit camion aux couleurs du musée, se déplacera dans les écoles, dans les résidences privées pour aînés (RPA) et dans les centres de la petite enfance (CPE) pour faire davantage connaître la science.

L'investissement, de près de 100 000 $, a permis de rassembler tout le nécessaire pour faire des présentations diversifiées.

Le véhicule comprendra un vivier, des spécimens vivants, des valises scientifiques, des microscopes, des artéfacts ainsi que des outils numériques portables.

Il va y avoir plusieurs activités, c’est-à-dire qu’on a des malles scientifiques. Il y a plusieurs thèmes dans ces mallettes-là. Alors l’enseignant, là je parle du niveau scolaire, va choisir le type d’activité qui est propice pour répondre à leurs besoins. Mais on s’entend que le vivier mobile, avec les spécimens vivants, je pense que ça va être la plus populaire , a annoncé Véronique Gagné, la directrice de la médiation, de l'action citoyenne et des services publics au Musée du Fjord.

Le Musée du Fjord pourra aller à la rencontre des gens. Photo : Radio-Canada

Lorsque le véhicule sera stationné à l’extérieur, l’équipement exposé sera protégé des intempéries par des chapiteaux. Il sera aussi possible de transporter le tout à l’intérieur. Il pourrait même être utilisé lors d'activités de pêche blanche en hiver.

La Science mobile permettra aussi au musée le prélèvement de spécimens vivants dans le fjord et le Saint-Laurent afin de renouveler les poissons et les invertébrés des aquariums du musée. De l’équipement de plongée y sera aussi entreposé.

Selon les informations de Roby St-Gelais