Le 41e Festival international du film de Vancouver accueille ses spectateurs

Au cours des 11 jours du festival cette année, ce sont plus de 230 films dont 135 longs-métrages qui seront projetés dans sept salles différentes.

La majorité des films sera donc présentée devant public, une vingtaine de films seulement étant offerts virtuellement. Un contraste avec les deux années précédentes qui se sont déroulées principalement en ligne.

Le Festival international du film de Vancouver présente des films dans sept salles dont le VIFF Centre. Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Le festival fait la part belle aux nouveaux réalisateurs cette année, car près de la moitié des longs-métrages programmés pour le 41e VIFF sont des premiers films. C'est notamment le cas pour des films de la sélection francophone.

Dans la sélection francophone, il y a des premiers films intéressants qui ont été faits par de jeunes femmes, explique Mélanie Lemaire, responsable de la logistique de la programmation au VIFF. Je pense à Rodéo de Lola Quivoron et le film [Falcon Lake] de Charlotte Le Bon qui est une actrice et réalisatrice québécoise. Les deux films ont une énergie, une fraîcheur qui est vraiment propre aux premiers films.

Image tirée du film « Falcon Lake » de Charlotte Le Bon Photo : Cinéfrance

Pour ce 41e festival, les organisateurs ont par ailleurs choisi de remanier les volets composant la programmation.

À titre d'exemple, les volets Spotlight on France et Gateway ont été éliminés - les films français et asiatiques ayant été reclassés dans d'autres catégories - pour faire place à du nouveau tel le volet Vanguard auquel est rattaché le prix du même nom.

Cette nouvelle catégorie qui regroupe huit films étrangers permet de mettre de l'avant des réalisateurs en début de carrière.

Un film autochtone en ouverture de festival

C’est le film Bones of Crow qui inaugure le festival jeudi soir. Ce long métrage de la réalisatrice métis Marie Clements raconte l’histoire d’une femme crie qui, après avoir survécu au système des pensionnats autochtones, devient transmetteuse en code cri pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le film « Broker » clôturera le 41e Festival international du film de Vancouver. Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

L’honneur de clore le festival le 9 octobre reviendra au réalisateur sud-coréen Hirokazu Kore-eda et son film Broker. Song Kang-ho qui tient le rôle principal est devenu cette année le premier acteur sud-coréen à gagner le prix du meilleur acteur à Cannes.

Le film « Close » de Lukas Dhont Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Parmi les autres films à surveiller d’ici le 9 octobre :

Close du réalisateur belge Lukas Dhont et Stars at Noon de Claire Denis, Grand Prix ex æquo à Cannes 2022

du réalisateur belge Lukas Dhont et de Claire Denis, Grand Prix ex æquo à Cannes 2022 Triangle of Sadness de Ruben Östlund , Palme d’or du Festival de Cannes 2022

, Palme d’or du Festival de Cannes 2022 Tori et Lokita des frères Dardenne, Prix du 75e anniversaire au Festival de Cannes 2022

Viking, le plus récent film du réalisateur québécois Stéphane Lafleur

Women Talking de Sarah Polley dont la distribution inclut Rooney Mara et Frances McDormand

de dont la distribution inclut et Alcarràs de la réalisatrice espagnole Carla Simón qui a gagné l’Ours d'or au festival de Berlin 2022

de la réalisatrice espagnole qui a gagné l’Ours d'or au festival de Berlin 2022 Riceboy Sleeps du réalisateur vancouvérois Anthony Shim primé au Festival international du film de Toronto

du réalisateur vancouvérois primé au Festival international du film de Toronto Utama, un film bolivien qui a remporté le Grand Prix du jury international au festival Sundance

Maigret, le plus récent film de Patrice Leconte mettant en vedette Gérard Depardieu

« Cesária Évora » de Ana Sofia Fonseca Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Au programme également : des documentaires portant sur la chanteuse capverdienne Cesária Évora, la chorégraphe Crystal Pite et le peintre américain Edward Hopper.

Une projection spéciale soulignera par ailleurs le centième anniversaire du film Nosferatu tandis que le volet Causerie (VIFF Talks), comme chaque année, permettra aux artisans du milieu du cinéma de partager leur expérience professionnelle avec le public.

Le 41e Festival international du film de Vancouver se tient du 29 septembre au 9 octobre.