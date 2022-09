Les stories Instagram passent à des segments de 60 secondes maximum

Les stories de moins de 60 secondes ne seront plus divisées en segments de 15 secondes, selon ce qu'a annoncé Instagram.

La société a commencé à tester cette fonctionnalité de vidéos plus longues et ininterrompues auprès d’une poignée de personnes à la fin de 2021. Ce sont maintenant tous les utilisateurs et utilisatrices qui y ont accès.

Les internautes n’auront donc plus à tapoter continuellement pour parcourir une longue vidéo qui ne les intéresse pas.

Cette nouveauté pourrait toutefois être perçue négativement par les adeptes des stories plus courtes, jugées plus simples.

La possibilité de publier des vidéos plus longues et ininterrompues brouille aussi la frontière entre les stories éphémères et les Reels, ce format qui vise à concurrencer l’application TikTok.

Cette nouveauté s’inscrit dans l’objectif d’Instagram de prioriser de plus en plus les formats vidéo.

En juin, l’entreprise a ajouté la prise en charge de Reels plus longs, allant jusqu'à 90 secondes. Elle a aussi récemment modifié son système pour que les contenus d'une durée inférieure à 15 minutes soient automatiquement partagés sous forme de Reels.