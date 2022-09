ADISQ : un nouveau prix remis par les étudiants et étudiantes du cégep 

Un nouveau prix verra le jour cette année au 44e Gala de l’ADISQ, ont annoncé lundi l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Le Prix collégial de la chanson de l’année sera remis à un artiste de la relève et déterminé par un jury étudiant.