Une femme se butte à un manque de médecins à l’urgence de Fredericton

Sur place, Berthe Landry a attendu deux heures dans la salle d’attente, sans voir de médecin. Son mari, Patrick Landry, décrit la situation : Elle avait de la misère à sortir son oxygène et de recevoir son oxygène. On a pas amené l’oxygène, on a juste mis un moniteur sur elle. Ses signes vitaux étaient normaux, par contre, sa souffrance était aigüe du point de vue de la respiration.

Les services d'urgence ont fonctionné au ralenti les 24 et 25 septembre dernier à l'Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers, à cause d'un manque de médecins. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Finalement, on a indiqué que, faute de médecins, il vaudrait mieux voir ailleurs pour obtenir des soins. On est venu, après deux heures d’attente, annoncer à ma femme, secrètement, qu’elle devait aller à Waterville, puisqu’il n’y avait pas de médecins d’urgence , raconte Patrick Landry.

Le couple s’est donc rendu 116 kilomètres plus loin, à l’hôpital Haut de la vallée, à Waterville. Sur place, on s’est occupé de Mme Landry. Elle a été gardée à l’urgence là pour la nuit, avec l’intraveineuse et les antibiotiques et les traitements qu’il fallait , explique le mari, qui est revenu la chercher le lendemain matin.

Une situation difficile à comprendre

Patrick Landry déplore l’absence de soins à l’hôpital Chalmers, et le stress que toute cette situation représente pour son épouse, dont la santé est déjà fragile.

Elle a des cas d'arthrose sévère, suite à deux cancers de leucémie, un qui était à un stage quatre, myéloïde aiguë avec 2 % de chances de réussir, et depuis ce temps-là sa santé a été très faible, son système immunitaire est très faible aussi.

Patrick Landry a tenu à signaler les problèmes liés au manque de médecins à l'hôpital Dr Everett Chalmers, le 24 septembre dernier. Photo : Capture d'écran - entrevue Zoom

En juillet, elle a contracté la COVID-19, ce qui a fragilisé davantage son état de santé. Elle a jamais revenue de ce cas-là, parce que ses poumons sont restés engagés et bouchés.

Cet été, les Landry ont quitté Lamèque, dans la Péninsule Acadienne, pour se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants à Fredericton. En arrivant à Fredericton le 1er septembre, on pensait que ça allait peut-être être mieux, avoir une urgence qui était moderne, avec des bons médecins, et tout, pi on trouve ça le cas, le personnel est formidable, les médecins sont spécials, la situation est qu’on a pas suffisamment de staff, parce qu’il manque d’argent.

Une pénurie de personnel imprévisible

Selon le réseau de santé Horizon, l’hôpital Dr Everett Chalmer a fait face à une pénurie imprévue de personnel, les 24 et 25 septembre, soit durant tout le week-end.

Par courriel, le conseiller principal en communications du réseau de santé Horizon, Kris McDavid, a indiqué que les patients avec des problèmes médicaux non urgents peuvent avoir été informés d'autres options, par exemple l'hôpital Haut de la vallée.

Horizon n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Un manque de financement en santé

Patrick Landry dénonce la gestion des finances publiques, et ce qu’il estime un sous-investissement en santé. C’est bien beau de concentrer sur l’argent, et les budgets, et les livres, pour que ça balance, mais c’est une autre chose de fournir l’aide et l’essentiel et la sécurité primordiale à la population qu’on représente.

Le premier ministre Blaine Higgs, tout comme le ministre des Finances Ernie Steeves, ont répété plusieurs fois cette année, malgré plusieurs points de vue contraires, que les problèmes en santé n'étaient pas liés à un sous-financement. Photo : Radio-Canada

« Premièrement, ça m’insulte, deuxièmement ça me rend triste, et finalement je suis énormément déçu du leadership de la province face à tout ça. » — Une citation de Patrick Landry, de Fredericton

Il invite Fredericton à travailler de concert avec le gouvernement fédéral pour mieux financer les services de santé, afin de pouvoir embaucher suffisamment de professionnels de la santé. Ces fonds-là, normalement, devraient venir d’Ottawa pour aider une pauvre province comme le Nouveau-Brunswick, qui a pas beaucoup de population, à soutenir les grandes dépenses qui sont exigées dans les urgences qu’on a aujourd’hui.

Pour Patrick Landry, la situation actuelle est tout simplement inacceptable.