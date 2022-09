Paul St-Pierre Plamondon va à la rencontre des sinistrés aux Îles

Ce voyage dans l’archipel est fort utile, selon lui, car il lui donne l’occasion d’exprimer son soutien à la population locale. Il sert aussi à encourager la réélection du candidat péquiste et député sortant, Joël Arseneau.

Mais il permet surtout de connaître l’ampleur des dégâts, du travail de reconstruction et d’entendre les témoignages des sinistrés. Il faut se déplacer et il faut prendre la mesure de ce qu’il y a à faire , a-t-il déclaré.

Le leader souverainiste s’est basé sur le passé pour évoquer de possibles problèmes à l’horizon. On l’a vu dans d’autres situations de catastrophes naturelles, des fois, il y a des sinistrés qui attendent des mois et ça n’avance pas et ils tombent dans l’oubli , a-t-il dit.

Pour ce faire, cela nécessite d’après lui de bien connaître les dossiers pour faire des suivis serrés au besoin.

« Il faut entendre ces témoignages et nommer là où ça bloque si on veut trouver des solutions. Je pense que c’est notre travail. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

En d’autres termes, l’équipe péquiste s’affaire à dresser la liste des vérifications qui devront être faites à moyen et long terme. À court terme, tout le monde parle des Îles-de-la-Madeleine. Mais dans quelques jours, ça va prendre des gens qui maîtrisent leurs dossiers et qui voient à ce que les suivis se fassent qu’il n’y ait pas de délais indus et que les choses avancent , a-t-il affirmé.

À la rencontre des citoyens

Le chef péquiste a parlé d’une journée remplie et d’une journée touchante . Dans la matinée, il s’est rendu au quai de Pointe-Basse où il a rencontré des pêcheurs qui ont critiqué l’infrastructure fédérale qu’ils jugent désuète . Par exemple, les deux grues pour soulever les bateaux hors de l’eau sont inopérantes. Certains pêcheurs ont raconté avoir dû attacher leur bateau à un lampadaire pour éviter qu’il ne soit emporté par les forts vents.

Paul St-Pierre Plamondon a semblé soufflé en entendant ces témoignages, estimant que sortir en pleine tempête pour protéger leur navire comme ils l’ont fait, faute de mieux, mettait leur propre sécurité en péril. Tu laisses ton bateau où tu peux , a admis l’un d’eux.

« Ça, c’est une conséquence, vous connaissez mes convictions politiques, d’un gouvernement de trop, puis de dossiers qui n’avancent pas et qui se doivent d’avancer, parce que sinon c’est la sécurité des gens qui est en jeu. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le dirigeant du PQ est également allé à la marina de Havre-aux-Maisons où il a discuté avec les propriétaires de l’entreprise Moules de culture des Îles, qui lui ont décrit comment le bâtiment a été éventré par Fiona. Ils plaident pour le retour d’un programme d’indemnisation du MAPAQ pour les phénomènes naturels exceptionnels, mesure que la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a pas renouvelée au cours de son mandat.

Le député péquiste sortant Joël Arseneau dit avoir fait des représentations auprès du gouvernement Legault sans succès. Il a déploré le peu d’intérêt de la CAQ pour le dossier des pêches. Le degré d’écoute de la CAQ pour les affaires de pêche ou de mariculture est extrêmement faible. […] On est rattrapé par cette espèce d’inertie du gouvernement , s’est-il désolé.

Son chef en a rajouté une couche : La CAQ a l’habitude, lorsqu’elle fait une demande au fédéral, et qu’elle se fait dire non ou que ça échoue, de prendre le dossier et de le mettre sous le tapis après. On l’a vu dans plein de dossiers qui n’ont pas de lien entre eux. Mais lorsqu’il s’agit de manque de collaboration ou d’intérêt du fédéral, la CAQ est comme placée devant la limite de son fédéralisme qui ne fonctionne pas .