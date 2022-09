Une candidate de QS s’excuse d’avoir remplacé un tract du PQ par le sien

Le geste de Mme Rancourt, qui est avocate, a été dénoncé sur Facebook par un résident de la circonscription qui a filmé la scène grâce à l'une des caméras de surveillances installées autour de sa résidence, dans le secteur de Mercier.

Les images partagées sur le réseau social montrent d'abord une bénévole péquiste venir déposer un dépliant de Paul St-Pierre Plamondon dans la boîte aux lettres du résident en question.

On voit ensuite Mme Rancourt déposer son propre tract dans ladite boîte aux lettres... et reprendre celui laissé auparavant par le Parti québécois.

Joint par Radio-Canada, le résident en question, Guy Misson, s'est dit choqué qu'une candidate ait pu faire une chose pareil.

Ayant qualifié le geste d' inacceptable sur Facebook, M. Misson a précisé qu'il aurait réagi de la même façon, peu importe le parti politique.

Cette affaire, cela étant dit, n'aura pas d'incidence sur son vote, ce dernier ayant déjà été exprimé dans le cadre du vote par anticipation.

J'ai voté pour la CAQ en 2018 pour sortir les libéraux, mais là, après avoir écouté les débats, j'ai décidé cette année de voter pour le PQ comme je l'ai toujours fait , a-t-il confié.

La candidate s'excuse

Marie-Eve Rancourt n'a pas voulu accorder d'entrevue à Radio-Canada lundi, nous référant aux responsables des communications de QS.

La candidate a cependant présenté ses excuses à M. Misson. Vous avez raison, je m'excuse, je n'aurais pas du faire ça, a-t-elle écrit sous sa publication, avec son compte personnel. Cette journée-là a été difficile (ce n'est pas une raison, je sais). Je suis désolée. Bonne fin de campagne.

Sur son compte de candidate, Mme Rancourt a également [tenu] à [s'excuser] personnellement à Paul St-Pierre . Cela n’aurait jamais dû arriver, a-t-elle reconnu. Tous les candidats ont leur place dans cette course et je m’engage à finir ce sprint électoral dans le respect et les règles de l’art.

Située dans l'est de Montréal, la circonscription de Camille-Laurin est âprement disputée cette année. Tant Mme Rancourt que M. St-Pierre Plamondon espèrent déloger le député sortant, Richard Campeau, de la Coalition avenir Québec.

Ni le chef péquiste ni les porte-parole de Québec solidaire n'ont encore réagi à la controverse.

Lors des élections fédérales de 2021, le candidat libéral dans Calgary-Skyview, George Chahal, avait également été filmé par une caméra de surveillance en train de remplacer le dépliant d'un adversaire par le sien dans la boîte aux lettres d'un électeur.

L'affaire avait été révélée après son élection. Il a finalement écopé d'une amende de 500 $.