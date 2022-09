Robert Lalonde nous emmène dans l’univers de Virginia Woolf au Théâtre Outremont

L’auteur et comédien Robert Lalonde réimagine les derniers jours de l’écrivaine Virginia Woolf dans Un petit trottoir surplombant l’abîme. Le texte inédit fera l’objet d’une mise en lecture mardi et mercredi au Théâtre Outremont, à Montréal, à l’occasion du Festival international de littérature qui se poursuit jusqu’au 2 octobre.

Véritable amoureux de Virginia Woolf, qui l’a accompagné toute sa vie, Robert Lalonde s’est replongé pour l’exercice en 1941, à quelques jours du suicide de l’écrivaine par noyade près de sa maison de Rodmell, en Angleterre, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage.

L’auteur s’imagine les dernières pensées de Woolf, sous les bombardements allemands, alors qu’elle repasse dans sa tête divers épisodes de sa vie avec son mari Leonard Woolf, sa sœur aînée Vanessa Bell et sa soi-disant maîtresse Vita Sackville West. Un dernier souffle bourré de remises en question et d’observations pleines d’ironie sur son métier d’écrivaine, sur la guerre, sur la création, les femmes et la folie.

L'auteur et comédien Robert Lalonde Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Le texte de Robert Lalonde est mis en lecture par l’auteur lui-même, mais aussi par Stéphanie Capistran-Lalonde, Bénédicte Décary et Johanne Haberlin, le tout sur une musique de Joseph Marchand. Un petit trottoir surplombant l’âme sera présenté mardi et mercredi à 20 h au Théâtre Outremont.