Le géant informatique Infosys s’engage à créer 1000 emplois à Calgary

Le leader mondial des services et conseils numériques Infosys inaugure lundi un centre opérationnel à Calgary. Il prévoit de créer 1000 nouveaux emplois dans la métropole albertaine dans les deux prochaines années.

L'entreprise indienne double ainsi son engagement initial prit lors de sa première expansion dans la région en 2021. Infosys prévoit également doubler son effectif total au Canada pour atteindre 8000 employés d'ici 2024.

Aujourd'hui, c'est le début de notre prochain chapitre au Canada , a déclaré Ravi Kumar, président d'Infosys.

Le nouveau centre dénommé Infosys Digital Center est situé dans le quartier des affaires de Calgary. Un choix étudié selon le président d'Infosys qui aidera son entreprise à travailler étroitement avec ses clients dans la région.

Il s’agit de développer des solutions dans des domaines tels que l'automatisation intelligente, la technologie verte, l'expérience utilisateur et les technologies numériques avancées, les métadonnées et le nuage informatique, selon Ravi Kumar.

Nous avons choisi d'ouvrir à Calgary parce que c'est un pôle d'excellence technologique avec de riches talents en technologies de l’information ( TI ) et un emplacement stratégique qui nous permet de travailler à grande échelle avec des clients de secteurs clés, comme l'énergie, les ressources naturelles et l'agriculture , précise-t-il.

Pour le président d'Infosys, le potentiel d'innovation en technologies de l’information à Calgary est illimité.

« Nous sommes ravis de faire partie de l’avenir de la ville de Calgary » — Une citation de Ravi Kumar, président d'Infosys

Le site de Calgary formera également les employés d'Infosys et ses clients aux technologies nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique, tout en collaborant avec l'Université de l'Alberta pour former la prochaine génération de talents.

Le centre formera, perfectionnera et requalifiera les employés d'Infosys et ses clients dans les technologies requises pour aider les entreprises canadiennes à accélérer leur transformation numérique , a affirmé M. Kumar.

Pour le président de l'Université de l'Alberta, Bill Flanagan, la collaboration avec Infosys ouvre la porte à de nouvelles formations et autres possibilités d'apprentissage à ses étudiants avec l'une des plus grandes entreprises de technologies de l’information au monde.

L'union de l'expertise d'Infosys avec les étudiants talentueux de l'Université de l'Alberta et notre excellence en matière d'intelligence artificielle, de sciences et technologies numériques assurent un lien mutuellement bénéfique entre l'industrie mondiale et l'expertise postsecondaire , a-t-il déclaré.

Le président d'Infosys, Ravi Kumar, abonde dans ce sens et affirme que la relation avec l'Université de l'Alberta renouvelle les possibilités de collaboration entre l'industrie des TI et le monde de l'enseignement supérieur.

Nous continuons à unir nos forces avec l'Université de l'Alberta, car ensemble nous apporterons une approche axée sur l'avenir pour le développement professionnel continu , a-t-il dit.

Créé en 1981 en Inde, le chef de file mondial en matière de services et de conseils numériques Infosys offre des logiciels et des services de maintenance informatique dans le monde entier.

L’entreprise compte sur un réseau de 300 000 collaborateurs à l'échelle internationale. Selon son site Internet, elle a une valeur marchande de plus de 91 milliards de dollars.