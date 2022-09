Ouverture du Coeur du village d’Earlton, un centre communautaire francophone

Des festivités d’inauguration ont eu lieu samedi et dimanche pour lancer ce nouveau lieu de rassemblement, situé dans le bâtiment de l’ancienne épicerie d’Earlton qui a fermé en 2018.

C’est un sentiment de fierté , affirme François Gauthier, président du centre, qui a vu se concrétiser plus de deux ans de travail au cours du week-end.

Comme son nom l'indique, le centre communautaire le Cœur du village est situé au centre de la petite municipalité.

Il servira de centre multifonction avec une cuisine, des salles à louer et des salles permanentes dans lesquelles sont logés des organismes locaux.

On veut vraiment que ça devienne le cœur du village avec toutes les activités qui vont avoir lieu , a expliqué M. Gauthier à l’émission Le matin du Nord.

Ce qu’on veut c’est que le monde se rende au Cœur du village , ajoute M. Gauthier.

La nouvelle cuisine du centre communautaire va donner les installations nécessaires pour produire de la nourriture pour diverses causes. Photo : Avec l'autorisation de François Gauthier.

Le club des Lions et le club de l’âge d’or, deux organismes très actifs dans la région, vont pouvoir profiter des installations du centre, dont la grande cuisine qui a servi à nourrir la communauté pendant le brunch du dimanche.

Il y a une cuisine énorme dans notre centre communautaire, c’est vraiment un centre de Canadiens français, la nourriture est très importante , se réjouit Pierre Bélanger, président de la fondation communautaire du Témiskaming, un autre acteur qui a contribué à la réalisation du centre.

M. Bélanger se réjouit de l’ambiance qui a eu lieu pendant les premières célébrations de l’existence du centre.

C’était convivial, les gens habitaient le centre, ils utilisaient l’espace, ils marchaient avec familiarité, avec confiance partout, j’ai le sentiment que le village va adopter son centre communautaire , ajoute-t-il.

Un centre sans dettes

On a réussi non seulement à construire un centre communautaire multiservice qui est haut de gamme et bien bâti, mais on a tout payé le centre pendant qu’on le bâtissait. Alors le centre démarre sans dettes , se réjouit Pierre Bélanger.

Tout ce qu’on doit faire maintenant au niveau financier c’est de s’assurer que le centre soit maintenu à flot , ajoute M. Bélanger.

Pour sa construction, le centre a obtenu de nombreuses subventions, notamment 285 000 $ du gouvernement fédéral.

La communauté a pu profiter des nouvelles installations samedi. Photo : Avec l'autorisation de François Gauthier

Le projet a en tout et pour tout coûté environ 675 000 $ à réaliser.

On avait promis qu’on allait entrer dans les limites de notre budget et on a réussi, nous ne finissons le projet avec aucune dette , renchérit François Gauthier.

On ne doit rien à personne, alors on a réussi un tour de force, et en arrivant on a même de l’argent en banque , explique-t-il.

Pour aider la communauté, le Cœur du Village prête gratuitement certains de ses locaux pour y ranger des métiers à tisser, afin que des tisserandes de la région y aient accès en tout temps.