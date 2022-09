Une collaboration artistique pour faire une différence 

Tous les profits iront à Femmes autochtones du Québec, un organisme fondé en 1974, qui soutient les femmes autochtones dans l'amélioration de leurs conditions de vie.

« Ça fait longtemps que j'en apprends de plus en plus sur les différentes communautés autochtones du Québec. Je me sens parfois impuissante par rapport à ce qui s'est passé dans le passé au Québec, au Canada. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont été affectées par ça et je voulais faire ma part, en fait. J'avais envie de profiter de notre art pour redonner. »