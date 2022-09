L’autobus Windsor-Détroit bientôt de retour après la fin des restrictions à la frontière

Le directeur général de la compagnie de transport municipal indique viser la fin novembre, mais que tout va dépendre de la vitesse à laquelle le personnel pourra être formé.

Dans une déclaration, Tyson Cragg explique que Transit Windsor compte plus de 200 chauffeurs et qu'il faut les former ou les recycler après la suspension du service pendant plus de 30 mois.

Cela pourrait prendre de huit à dix semaines, souligne-t-il. En plus de la formation, Transit Windsor doit s'assurer que les autorités des deux côtés de la frontière ont les ressources nécessaires pour l'arrivée d'autobus chargés de passagers.

Nous ne voulons pas précipiter la reprise du service [d'autobus du tunnel]. Nous avons besoin de temps pour nous assurer que tous les chauffeurs connaissent bien l'itinéraire et que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde pour exploiter ce service unique en Amérique du Nord , explique M. Cragg.

À compter de samedi, tous les voyageurs, quelle que soit leur citoyenneté, n'auront plus à : Soumettre des informations de santé publique par le biais de l'application ou du site Web ArriveCan ;

Fournir une preuve de vaccination ;

Se soumettre à des tests avant ou à l'arrivée ;

Procéder à une mise en quarantaine ou à un isolement lié au COVID-19 ;

Surveiller et signaler toute apparition de signes ou de symptômes du COVID-19 à leur arrivée au Canada ;

Se soumettre à des contrôles sanitaires pour les voyages en avion et en train ;

Ou porter des masques dans les avions et les trains.

Avec ds informations de CBC