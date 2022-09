La fermeture du stationnement Webster pourrait se prolonger

Vendredi, la Ville a fermé de façon préventive l'infrastructure d'environ 400 espaces à la lumière d'un rapport déposé le 12 septembre par une firme d'ingénierie.

Le document a révélé que deux éléments structuraux, un escalier et une rampe d'accès sont jugés potentiellement dangereux.

Selon la directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, d'autres problèmes pourraient s'ajouter à la liste.

Le rapport est quand même très complet. Il y a beaucoup d'éléments structuraux à divers endroits dans le stationnement qui présentent des déficiences majeures. Que ce soient des lampadaires qui risquent d'être sectionnés, des murets de béton, des rampes, des escaliers. [...] Les méthodes de construction de l'époque n'étaient pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, donc le béton n'a pas la même résistance.

Mme Gravel reconnaît que le stationnement, construit en 1959, est à la fin de sa vie utile.

Une rencontre qui doit avoir lieu lundi matin avec la firme d'ingénierie va permettre de déterminer quelles études supplémentaires sont nécessaires et quels travaux correctifs doivent être réalisés pour la suite des choses. Le coût des travaux doit également être évalué.

« On va attendre ça. On est à l'automne et faire des travaux d'hiver, ce n'est jamais quelque chose de facile. Il faut quand même faire la conception de ces travaux-là. On en a pour quelques mois encore. »