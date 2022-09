La CAQ promet que sa réforme en santé aura des impacts directs en Abitibi-Témiscamingue

Pierre Dufour, Daniel Bernard et Suzanne Blais estiment que le plan du ministre sortant Christian Dubé présente plusieurs mesures qui pourront s’attaquer aux enjeux vécus dans la région, notamment la pénurie de main-d'œuvre.

À cet effet, le député sortant d’Abitibi-Est croit que la solution passe par une meilleure organisation du travail par les directions régionales, via l’agence Santé Québec.

L’autogestion des horaires, c’est un élément majeur de notre plate-forme pour être plus attractif. Une problématique, c’est que les gens qui travaillent dans le système trouvent qu’ils n’ont plus de qualité de vie. Ils doivent faire du temps double, ça les amène à décrocher et à se tourner vers les agences. Ce que la réforme Barrette a mis à mal, on veut le redonner avec le plan Dubé afin que nos hôpitaux soient gérés de façon plus humaine , croit Pierre Dufour.

Alors que les syndicats réclament un statut particulier pour la région et des incitatifs financiers plus importants, Pierre Dufour croit que la solution ne passe pas nécessairement pas l’argent.

Au Témiscamingue, il y a des primes et pourtant le problème de personnel est encore là. Est-ce que c’est seulement une question d’argent ou plutôt de qualité de vie? , se questionne-t-il.

Les candidats de la CAQ ajoutent qu’une nouvelle injection de 400 millions de $ permettrait notamment de recruter 660 médecins et 5000 professionnels de la santé.

Ils rappellent aussi que le plan de leur parti mise sur la plateforme Votre santé pour désengorger la première ligne en permettant aux gens d’obtenir plus facilement un rendez-vous médical, selon sa condition.