Des dégâts inimaginables à Channel-Port aux Basques, 200 personnes déplacées

Terre-Neuve-Labrador, lundi matin, les signes du passage de Fiona sont encore bien présents à Channel-Port aux Basques. L'armée est par ailleurs déployée dans cette province et ailleurs en Atlantique.

Simone Rennehan, une résidente de Channel-Port aux Basques, examinait les débris à l’extérieur et à l'intérieur de la maison voisine, dimanche.

Elle explique qu’elle a ramassé des objets non endommagés pour les nettoyer afin d’aider ses voisins, dont de la vaisselle et des bicyclettes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La tempête Fiona a aussi causé beaucoup de dégâts à Rose Blanche, à l'est de Port aux Basques, à Terre-Neuve. Photo : Associated Press / Pauline Billard

Todd Anderson évaluait les dommages à la maison de ses parents à Port aux Basques. Le sous-sol a été inondé, mais il dit avoir l’impression qu’il n’y a pas de dommages structurels. D’autres maisons dans les environs sont toutefois réduites en décombres et la communauté est en état de choc.

« L’ampleur des dommages dépasse ma compréhension en ce moment. J’ai vécu ici pendant des années. Nous avons vu notre part de tempêtes, mais rien du tout comme ceci auparavant. C’est plutôt accablant. » — Une citation de Todd Anderson, fils d'un couple sinistré à Port aux Basques

Des membres de la famille avaient convaincu ses parents d’évacuer leur maison avant la tempête pour aller chez lui. Ils ne peuvent rentrer chez eux avant que la maison ne soit évaluée par un professionnel.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Todd Anderson montre les dommages à la maison de ses parents à Port aux Basques. Photo : Radio-Canada

Environ une vingtaine de maisons ont été détruites et quelque 200 personnes ont été déplacées à cause de la tempête. Plusieurs d’entre elles ont passé la fin de semaine dans un refuge d’urgence établi par l’Armée du Salut.

Fiona a balayé la municipalité de Channel-Port aux Basques avec des vents de 134 km/h. La tempête a déversé 77 mm de pluie et entraîné une montée record des eaux à 2,75 mètres. Le précédent record à cet endroit était de 2,71 mètres, selon Environnement Canada.

L'armée sera bien accueillie

Le gouvernement du Canada a accepté la demande d’aide du gouvernement provincial, dimanche, ce qui ouvre la voie à un déploiement de militaires pour aider les communautés sinistrées.

Selon le ministre fédéral Seamus O'Regan, les Rangers canadiens vont immédiatement évaluer la situation . Il précise qu’une centaine de membres de ce corps de réserve sont prêts à aider les sinistrés.

Seamus O'Regan ajoute que les équipages du NCSM Goose Bay et du NCSM Margaret Brooke, qui sont à Saint-Jean, sont aussi prêts à apporter leur aide en cas de besoin.

Ottawa a aussi accepté les demandes d’aide de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, où Fiona a aussi causé d’importants dommages.

Condoléances pour une femme emportée par les eaux

Une résidente de Port aux Basques âgée de 73 ans a perdu la vie en ayant été emportée par les eaux. Elle avait été vue pour la dernière fois à l'intérieur de sa résidence, samedi, juste avant qu'une vague frappe sa maison et arrache une partie du sous-sol.

J’ai le cœur brisé pour la famille et les amis de la femme de Port aux Basques qui est décédée lorsque Fiona a touché terre , a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans un message sur Twitter. On pense à vous et on continue de veiller à ce que vous, ainsi que vos compatriotes de T.-N.-L., ayez le soutien dont vous avez besoin , a-t-il ajouté.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a dit que ce décès était déchirant. Il a transmis ses condoléances à la famille et aux amis de cette dame.