Un Estrien a vécu la tempête Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

Conteur de métier, il participait au Festival international Contes en Îles. Au moment où la tempête a fait rage, il raconte qu'il était bien à l'abri, entouré d'amis, dans une maison.

On n’avait pas le droit de sortir. On se faisait de la bonne bouffe, on se contait des histoires et on jouait de la musique.

Au lendemain de la tempête, l'heure est au nettoyage et au soulagement comme en témoigne Nicolas Landry.

On a des amis agriculteurs qui ont perdu leur serre au vent, [...] mais les récoltes étaient bien à l’abri dans le caveau. [...] Pour vrai, de façon générale, tout le monde est content que la tempête soit passée à côté de nous autres. On a des pensées pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve qui l’ont attrapé pas mal plus dur que nous autres.

« Ça fessé pareil, on ne va pas se le cacher, il y a quand même des chalets qui ont chaviré, mais l’ambiance générale aujourd’hui, c’est comme ah, ok! » — Une citation de Nicolas Landry, conteur

Il souligne au passage la solidarité des Madelinots qui, une fois de plus, est remarquable.

De l'aide financière pour les sinistrés

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s'est rendue aux Îles-de-la-Madeleine dimanche pour constater l'ampleur des dégâts causés par la tempête Fiona.

Geneviève Guilbault confirme que Québec viendra en aide aux sinistrés et couvrira les frais non assurables, entre autres les dégâts causés par l'eau.

En point de presse, elle a invité les sinistrés à contacter rapidement le ministère de la Sécurité publique afin d'ouvrir un dossier d'indemnisation.