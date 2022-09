Deux records de montée des eaux battus par Fiona en Atlantique

Les résidents de l’est du Canada ont connu des vents destructeurs, des pluies torrentielles, ainsi que de grosses vagues et une onde de tempête qui ont contribué à battre des records du niveau des eaux par endroits lors du passage de la tempête Fiona, selon Environnement Canada.

Fiona a touché terre sous la forme d'un cyclone post-tropical ayant la force d'un ouragan de catégorie 2 (des vents maximums soutenus de 165 km/h) près de Whitehead, à 28 km au sud-ouest de Canso, en Nouvelle-Écosse, en début de matinée le samedi 24 septembre. Fiona a ensuite poursuivi sa route vers le nord sur le golfe du Saint-Laurent.

Les plus fortes rafales, à près de 180 km/h, ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les plus fortes rafales par province Les plus fortes rafales par province Nouvelle-Écosse Arisaig 179 km/h Terre-Neuve-et-Labrador Wreckhouse 177 km/h Île-du-Prince-Édouard East Point 149 km/h Est du Québec Îles-de-la-Madeleine 126 kmh Nouveau-Brunswick Île Miscou 113 km/h

Les quantités de pluie les plus importantes ont été signalées dans l’est de la Nouvelle-Écosse, indique Environnement Canada.

Les plus grandes quantités de pluie par province Les plus grandes quantités de pluie par province Nouvelle-Écosse Île de Sable 152 mm Terre-Neuve-et-Labrador Wreckhouse 77 mm Nouveau-Brunswick Crowe Brook 107 mm Est du Québec Îles-de-la-Madeleine 92 mm Île-du-Prince-Édouard St Peters 89 mm

Deux records du niveau des eaux

Environnement Canada fait état de deux records de niveau élevé des eaux enregistrés samedi :

2,82 mètres à Escuminac, au Nouveau-Brunswick, où le record précédent était de 2,47 mètres;

2,75 mètres à Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador, où le record précédent était de 2,71 mètres.

Ces niveaux d'eau élevés ont principalement été causés par l'onde de tempête et les grosses vagues, explique Environnement Canada.

Les inondations côtières ont été particulièrement dévastatrices sur les côtes aux endroits suivants : le sud-ouest de Terre-Neuve, l’est et le nord de la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le détroit de Northumberland et le golfe, l’est du Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des dégâts causés par la tempête Fiona sur le quai de Pointe-du-Chêne, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Fiona a provoqué des vagues de 5 à 8 mètres sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse vendredi en fin de journée, selon les données recueillies à l’aide de bouées. Les plus grosses vagues au large ont été enregistrées à l’aide de l'imagerie satellitaire et d'une bouée sur le banc Banquereau, au sud-est de la Nouvelle-Écosse, où les vagues atteignaient en moyenne de 12 à 15 mètres, avec des pointes jusqu'à 30 mètres, précise Environnement Canada.

Dans le golfe du Saint-Laurent, les plus grosses vagues atteignaient généralement de 4 à 6 mètres, ajoute Environnement Canada, mais des pointes de vagues à 10 mètres ont été enregistrées à l'est de la Gaspésie. Des pointes de vagues ont même atteint 16 mètres dans l'est du golfe.