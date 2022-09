Des centaines de Calgariens appellent à un changement de régime en Iran

Il y a 13 ans, mon frère a été tué dans les rues de Téhéran, car il a refusé que sa fille de 5 ans soit forcée de porter un hijab , confie Rani Torani.

Elle s’est jointe aux manifestants avec le désir que les choses évoluent dans son pays natal.

Nous avons une aussi grande foule parce que tout le monde a enfin réalisé que pour obtenir les droits fondamentaux de la personne en Iran, nous devons être unis .

Pour elle, l’omnipotence du gouvernement iranien nuit à l’épanouissement de la population de ce pays.

Les gens en Iran ont de la difficulté à vivre parce qu'ils sont non seulement aux prises avec des problèmes économiques, mais aussi avec les politiques du gouvernement. Le régime est incapable de fournir des droits fondamentaux aux gens, des droits humains.

« Les gens souffrent à cause du régime iranien. »

Si Mme Torani s’attriste de la situation des Iraniens, elle se réjouit de voir autant de personnes au parc Tomkins pour dénoncer le régime : Des femmes sont ici pour dire qu’elles veulent plus de droits après tant d'années d'oppression .

Parmi les manifestants, certains ont accepté de donner des entrevues, mais n’ont pas voulu s’identifier par peur de représailles. L’une d’elles pense que manifester est le minimum qu’elle puisse faire pour aider son entourage encore en Iran.

Je suis Iranienne, et j’appuie mon peuple. Ma famille est en Iran, ils sont en danger et le régime étouffe toutes les voix.

Je pense que nous devons faire quelque chose maintenant. C’est le moment. Le régime nous tue depuis 43 ans. Il est temps qu’on se lève , affirme-t-elle.

Autour d'elle, la foule scande appel à liberté et liberté pour les femmes .

Shahab Shakeri, l’un des organisateurs de la manifestation, habite au Canada, mais il a toujours de la famille en Iran. Selon lui, seul un changement de régime peut accroître les droits de la population iranienne.

Le régime est tyrannique et agit au nom de croyances islamiques fondamentales. Il tue les Iraniens dans les rues.

Il n’y a pas de démocratie pour les gens en Iran. Il n’y a pas de liberté pour le peuple iranien. Le régime iranien fait souffrir la communauté LGBTQ et les femmes. C’est pourquoi beaucoup d’Iraniens demandent l’asile dans les pays occidentaux , ajoute-t-il.

« On est chanceux d’être au Canada. On est libre de s’exprimer. On peut être la voix du peuple iranien. »