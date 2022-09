Le Rouge et Or écrase les Stingers de l’Université Concordia

Au football, le Rouge et Or de l'Université Laval a écrasé les Stingers de l'Université Concordia 60-14, dimanche, au Stade Telus.

La troupe de Glen Constatin a réussi à inscrire 52 points consécutifs, dont 32 seulement au 2e quart, pour filer vers une victoire facile.

Le receveur étoile Kevin Mital a complété une performance magistrale, attrapant trois passes de touché. Il s'agit du premier joueur de l'histoire de l'équipe à enfiler deux matchs de trois touchés par la passe en une saison. Avec sa performance, l'ancien des Carabins de l'Université de Montréal a déjà récolté 8 touchés par la passe cette saison.

Le quart-arrière Arnaud Desjardins a lancé trois de ses cinq passes de touché à Mital, en plus de franchir la ligne des buts une fois. Desjardins est seulement le deuxième quart-arrière de l’histoire lavalloise à réussir deux matchs de cinq passes de touchés dans la même année après Hugo Richard (3 fois en 2018 et 2 fois en 2014) , indique le Rouge et Or.

Il s'agit d'une troisième victoire en quatre matchs pour le Rouge et Or.

L'Université Laval accueillera les Redbirds de l'Université McGill, dimanche prochain, au Stade Telus.